"Pratico l'autoerotismo...": Belen spazza via i tabù

Ci voleva Belen Rodriguez per sdoganare l'autoerotismo in televisione. Nell'ultima puntata de Le Iene, la trasmissione condotta in coppia con Teo Mammucari, la showgirl argentina ha infranto uno dei tanti tabù, parlando del piacere femminile apertamente.

" Io ogni tanto faccio dell'autoerotismo. Non c'è niente di male anche altre donne lo fanno ", ha detto Belen subito dopo la messa in onda del servizio della iena Stefano Corti dedicato alla vita sessuale di alcune coppie di personaggi famosi. Lo spunto per il filmato è stata la notizia dell'accordo prematrimoniale stipulato da Jennifer Lopez e Ben Affleck, nel quale è stato messo nero su bianco l'obbligo di fare sesso almeno quattro volte a settimana. Le confessioni private di Eva Grimaldi e Imma Battaglia, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti hanno offerto lo spunto ideale alla Rodriguez per dire la sua e normalizzare un argomento un po' troppo chiacchierato, quello dell'autoerotismo.

Dopo il filmato Teo Mammuccari ha provocato la collega sull'argomento e lei, che da sempre non usa giri di parole per esprimere la sua opinione, non si è tirata indietro. " Cosa fai quando torni a casa da sola dopo aver lavorato? Dopo che ti sei ubriacata e fatta una canna... ", ha scherzato il conduttore e Belen Rodriguez ha replicato: " Le canne non me le faccio, però posso dirlo o siamo in orario protetto? Ogni tanto faccio dell’autoerotismo. Anche le donne si masturbano, finalmente si può dire. Perché ultimamente non si può dire più un tubo ". La confessione piccante ha colto sicuramente impreparati i telespettatori, ma non Mammucari che ha portato avanti l'argomento su toni leggeri.