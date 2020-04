Belen Rodriguez dalla sua quarantena: "Mi piacerebbe un altro figlio, ma ci sta pensando anche Cecilia"

Da quasi un mese, tutti gli italiani sono chiusi in quarantena nelle loro case. Non fanno eccezione i personaggi noti, che single o in coppia devono rispettare le indicazioni del governo. Niente viaggi o ristoranti nemmeno per loro, che stanno riscoprendo il piacere di trascorrere il tempo nelle loro abitazioni, con figli e familiari. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono una delle coppie intervistate dal settimanale Chi per raccontare la loro vita in casa insieme a Santiago. I due si sono ritrovati appena un anno fa dopo un lungo periodo di separazione e, se da un lato escludono per il momento di celebrare un nuovo matrimonio, dall'altra non negano di voler avere un secondo figlio.

" Io e Stefano siamo sempre stati così, più tempo passiamo da soli e meglio stiamo, perché il mondo ci condiziona ", ha affermato la showgirl argentina, sottolineando come la quarantena abbia acuito questa loro propensione. Il mondo esterno, quindi, è visto da Belen Rodriguez quasi come un ostacolo per la serenità di coppia: " Ci carica di pesi che scarichiamo quando siamo a casa, perdendoci le cose fondamentali. " Sono parole importanti quelle della showgirl, che ricorda come per lei e per suo marito sia fondamentale il ruolo della famiglia e della condivisione, sia in tempi felici che nel mezzo delle difficoltà. " Abbiamo la fortuna che mia mamma abita nel nostro stesso palazzo e, quindi, possiamo lasciarle Santiago per qualche ora e avere momenti nostri ", ha svelato la showgirl al settimanale Chi. Certo, la quarantena con i bambini in casa non è semplice per i genitori, che difficilmente riescono a trovare un momento per loro stessi. Grazie a questo piccolo escamotage riescono a ritagliarsi qualche momento di solitudine.