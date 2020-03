Belen Rodriguez svela le sue insicurezze: "All'inizio con Stefano cantavo a casa, copiavo Emma"

Da quando è iniziata la quarantena, sono tantissime le iniziative sui social realizzate allo scopo di intrattenere il pubblico a casa. Instagram è diventato quasi un sostituto del palinsesto televisivo tradizionale, dove il pubblico trova contenuti inediti e divertenti. Moltissimi artisti si dedicano ai concerti live, a volte di coppial, altri leggono libri e c'è chi fa quattro chiacchiere. Il settimanale Chi, che sui social ha un seguito molto elevato, ha deciso di contattare ogni giorno un personaggio noto con il quale raccontarsi e ieri, nel consueto appuntamento #chistaacasa, è stata ospite Belen Rodriguez.

La showgirl argentina ha parlato a lungo con il giornalista del settimanale, spaziando dalla sua vita privata al lavoro. In questo flusso di ricordi e di emozioni c'è stato spazio anche per parlare del primo incontro con Stefano De Martino e di come i due si siano innamorati, in barba a qualunque convenzione sociale. Belen Rodriguez non ha più remore ad ammettere di aver iniziato a frequentare quello che, da lì a poco, sarebbe diventato suo marito quando ancora entrambi erano impegnati. " Quando mi sono fidanzata con Stefano, lui stava con Emma e io con Fabrizio. Poi è successo quello che è successo ", dice la showgirl, che rivela un particolare insolito di questa relazione, non ancora mai rivelato, che farebbe emergere un lato insicuro dell'argentina: " Ci mettiamo insieme e io cantavo a casa, perché lui aveva accanto una cantante bravissima e io cantavo perché dicevo quella là è forte, io ero bella ma volevo essere brava anche in quel settore. E la copiavo. Quando ti innamori cerchi di emulare i suoi ex. "

Belen Rodriguez, quindi, ha cercato di essere come la Marrone, con la quale De Martino aveva già costruito una relazione stabile. La relazione tra Stefano e Belen, poi, si è evoluta come tutti sanno. Il matrimonio e il figlio, poi la separazione e, circa un anno fa, il nuovo incontro che i due sperano sia per sempre. Belen Rodriguez ha raccontato a Chi non è mai stato facile stare con Stefano. Troppe insicurezze e troppe paure l'hanno sempre accompagnata in questo viaggio d'amore: " Anche quando non stavamo insieme io con lui stavo benissimo, poi me ne andavo e le paure mi mangiavano il cervello. Pensavo: "Magari se mollo l’indipendenza che ho acquisito e ritorno dipendente da lui, che guaio se poi non va bene." Lui è uno tosto, mi sa tenere testa e non è facile per niente. Quindi nulla, io avevo paura di questo. "