Belen sbotta: "Con la mia faccia faccio quello che voglio"

Non è facile lasciarsi scivolare le cose addosso. Belen Rodriguez però sembra esserci riuscita o almeno ci prova. La showgirl argentina lo ha confessato nel corso dell'ultima intervista rilasciata a Verissimo e che andrà in onda domenica 20 febbraio.

" Con la mia faccia faccio quello che voglio ", ha precisato Belen nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, commentando gli attacchi subiti dopo l'esordio alla conduzione de Le Iene. Dopo la puntata l'argentina era stata investita dall'odio social. La sua immagine era finita sotto la lente di ingrandimento degli hater e in molti avevano accusato Belen di avere abusato della chirurgia estetica, oltre ad avere esagerato con il trucco.

Lei però alle critiche risponde con un'alzata di spalle: " Pensano che io vada a lavorare e invece di tornare a casa passi dal chirurgo plastico. Le critiche all'inizio mi danno fastidio, poi me le lascio scivolare addosso". Nella lunga chiacchierata fatta con Silvia Toffanin, Belen Rodriguez si è scagliata contro gli odiatori del web, auspicando leggi più severe e regole social più rigide per arginare il preoccupante fenomeno : "Non capisco come sui social si possa dare diritto di parola a queste persone, ci vorrebbero delle leggi" .

A Verissimo la showgirl argentina ha parlato anche della sua vita privata. Oggi lei si dichiara felicemente single, fidanzata solo con i suoi gatti e mamma presente dei suoi due figli avuti da compagni diversi. Ed proprio questo a pesarle maggiormente: " Non è facile essere madri con due figli di genitori diversi. Ho voluto crederci per una seconda volta e ne ho pagato le conseguenze. Ho sofferto tantissimo per entrambe le separazioni. Avrei voluto una famiglia con lo stesso uomo, ma sono felice lo stesso ".