Bella Thorne, la quarantena è sempre più sexy

Bella Thorne ha lanciato un messaggio di positività attraverso il suo profilo Instagram, un atteggiamento allegro per coinvolgere e motivare i suoi follower. L'attrice 22enne sfoggia un sorriso radioso mentre gioca con l'obiettivo dello smartphone, indossando un top estivo di un blu vivace, una tonalità che ricorda i colori del mare e delle vacanze. L'outfit non è casuale, perché la giovanissima vuole esternare la sua felicità per la presenza del sole, una condizione che riesce a rasserenare il suo umore.

Per celebrare il mood positivo, Bella ha deciso di vestirsi in stile estivo lasciando i trucchi nel cassetto, così da sfoggiare un viso acqua e sapone, una bellezza del tutto fresca e naturale con tanto di lentiggini. Il top blu presenta una serie di arricciature sulla parte alta delle maniche, che poi scendono morbide lungo le braccia fino ai polsi. Quello che colpisce sono le spalle nude e la scollatura in primissimo piano, un incrocio di tessuti che sottolinea le forme della ragazza.

Il look è completato da un paio di jeans chiari con allacciatura frontare con corda bianca incrociata: uno stile del tutto particolare per Bella che ama giocare con gli abiti proponendo stili sempre originali. L'attrice sembra divertirsi con i colori scegliendo tonalità sempre molto particolari, che ricoprono sia il suo corpo snello che la lunga capigliatura, valorizzata da ciuffi verdi e turchesi. L'attrice sembra intenzionata a spezzare la noia da quarantena pubblicando foto sempre più seducenti, ma anche clip originali, dove canta oppure balla.

Non a caso Bella appare in un precedente video dove prova a rappare in lip-sync: l'outfit atletico mostra i suoi addominali scolpiti e una fisicità davvero tonica. La giovane balla scatenata seguendo le ritmiche della canzone, muovendo le braccia così da emulare le pose dei rapper più noti. Oltre alla sua bellezza un dettaglio sembra più che evidente: Thorne è una grande appassionata di orologi. Alle sue spalle si può notare una collezione completa di articoli di vario formato e fattura, tutti in bella mostra e appesi al muro.

