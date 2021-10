Lo spasso della vita degli influencer in The D’Amelio Show

Oggi non è affatto facile trovare la linea di demarcazione che divide la vita vera dal mondo dei social network. Siamo sempre connessi e siamo sempre alla ricerca di qualcosa di più, un qualcosa che forse non riusciremo mai a trovare. È un dato di fatto, però, che i social come Facebook, Instagram e Tik Tok sono diventati parte integrante della nostra quotidianità e c’è chi è riuscito a sfruttare al meglio il suo potenziale. L’esempio di Chiara Ferragni è quello più palese, ma c’è anche quello della giovane Charli che a 16 anni è diventata un fenomeno della rete. Lo racconta la docuserie in 8 episodi di Disney+ dal titolo The D’Amelio Show, disponibile dal 13 ottobre anche nel catalogo italiano.

Una serie con un’identità ben precisa, che racconta i social attraverso lo sguardo di una ragazzina solare, e che strizza l’occhio alle "avventure" al limite dell’assurdo dei The Osburnes o a quelle super modaiole di Kim Kardashian, anche loro diventate dei reality di successo. The D’Amelio Show racconta la storia di Charli, ballerina per passione, che in pochissimo tempo è diventata una tra le più grandi celebrità del web con 150 milioni di seguici e la numero uno nella creazione di contenuti originali su Tik Tok. Un successo che ha stravolto ogni cosa come quella di sua sorella Dixie, che di anni ne ha 19, trascinando con sé i genitori, Heidi e Marc.

È bello essere un influencer ma non è facile gestire la notorietà, gli affetti e la vita privata. The D’Amelio Show, oltre a raccontare quanto glitterato (e fatiscente) sia il mondo dei social network, cerca di far comprendere al pubblico quanto sia importante restare sempre con i piedi per terra e non lasciarsi fagocitare dalla notorietà. E la serie, con una narrazione da reality show, racconta la nuova vita della famiglia D’Amelio e tutte le conseguenze di vivere sotto le luci della ribalta.

Fuori lo schermo però, sia Charli che Dixie hanno le idee ben chiare. Questo è il loro momento e non hanno nessuna intenzione di bruciare le tappe. "Si tratta di essere professionisti anche di fronte lo schermo di un cellulare – rivela la giovane protagonista dello show durante una conferenza stampa virtuale da Los Angeles -. La danza per me è importante come lo è per mia sorella ma cerchiamo di vivere il momento senza ansie e paure – aggiunge -. Questo per me è un viaggio folle. Non avrei mai immaginato di arrivare fino a qui, e sono eccitata per la serie tv, ma una volta spente le telecamere torno a essere me stessa".

Anche Dixie, co-protagonista dello show, segue il pensiero di sua sorella. "La nostra vita è cambiata, è impossibile dire il contrario – conclude - ma siamo ancora una famiglia e facciamo ogni cosa insieme. Il successo, però, mi ha fatto capire quanto è importante preservare la mia sfera privata e il benessere della mia famiglia".