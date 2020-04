Benedetta Rossi riceve le scuse dell'hater e lo perdona: "Questa storia finisce qui"

Nelle ultime ore il nome della foodblogger Benedetta Rossi è rimbalzato in rete dopo un acceso scontro tra lei e un hater che, dopo averla ricoperta di insulti, ha deciso di fare marcia indietro scusandosi via mail.

La risposta di Benedetta al leone da tastiera era stata ripresa da numerosi utenti dei social e siti che si occupano di informazione, elogiando il modo in cui la Rossi fosse riuscita a zittire l’hater. “ Non mi preoccupi tu ma i 90 like a uno che chiama cretina una donna che non conosce – aveva commentato lei - . Non frequento Twitter, dicevano che era un ambiente molto più colto di Facebook. Alla faccia del ca..o, a me sembra un ritrovo di bulli frustrati. Comunque stacce fraté, il cretino sei tu ".

Questa replica aveva scatenato l’applauso virtuale della rete e il marito di Benedetta, Marco, era intervenuto sui social spiegando di essere stato lui l’artefice di quella risposta. “ Sono stato io a scrivere il tweet, ho difeso Benedetta come moglie e come donna dall'attacco del branco ”, aveva chiarito lui.

Poche ore fa, però, c’è stato un risvolto nella vicenda: l’hater, tale Luca, si è scusato via mail con la foodblogger e la sua lettera è stata condivisa dalla Rossi sui social.

“ Buongiorno sono il ragazzo che ha scritto il famoso tweet. Sono qui per chiederle scusa, non so se leggerà o meno questa e-mail, ma è l'unica via che ho per scriverle – si legge nella mail - . Le chiedo scusa perché ho capito il male che hanno potuto creare le mie parole e quanto queste siano state travisate da altri utenti, creando così un disastro. Ora, non voglio giustificare ogni singola parola. Vorrei solo chiarire che non voleva essere un'offesa a lei come persona, e nemmeno a lei in quanto donna ”. “ Il mio è stato uno stupido sfogo, che a dirla tutta non so nemmeno da dove sia uscito, che è esploso e voi avete fatto benissimo a riprendermi – ha continuato a spiegare lui - . Avrei fatto la stessa cosa. Quello che vorrei farle sapere è che io di certo non sono un bullo, anzi molte volte sono io il primo a difendere chi viene attaccato, sicuramente non sono nemmeno misogino in quanto nella mia famiglia sono circondato da donne. Comprendo di aver fatto una cavolata e di essere stato maleducato. Le chiedo umilmente scusa ”.

Ricevute le scuse, dunque, Benedetta Rossi ha ritenuto opportuno condividere sui social la lettera invitando tutti a mettere un punto a questa storia. “ Giusto o sbagliato, per noi questa storia finisce qui – ha chiarito la foodblogger - . Secondo me è finita in modo positivo e ho apprezzato il coraggio di chiedere scusa. Tutti commettiamo errori e non possiamo evitarlo, ma l’errore più grande è quello da cui non impariamo nulla. Però ragazzi che figata sarebbe il mondo se tutti usassimo un po’ di gentilezza in più, che poi è pure gratis ".