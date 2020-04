Sossio Aruta parla di Kobe Bryant al Gf vip. Il web: "Va squalificato"

I fedeli telespettatori di Canale 5 si dicono da giorni in trepidante attesa di scoprire il vincitore della quarta edizione in corso del Grande fratello vip, condotto da Alfonso Signorini. La puntata finale del reality Mediaset vedrà sfidarsi tra loro i finalisti Sossio Aruta, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro, a cui si aggiungeranno altri due finalisti -che saranno scelti dal pubblico- tra i gieffini finiti in sfida al televoto in semifinale: Antonella Elia, Andrea Denver e Patrick Ray Pugliese.

E, intanto, il primo finalista del Gf vip 4 fa discutere in rete, per essere accusato dal web di aver infranto il regolamento del gioco della Casa più spiata d'Italia. Si tratta di Sossio Aruta. Che, dopo essere diventato protagonista di un acceso scontro con Teresanna Pugliese tra le mura della Casa, si è lasciato andare ad una triste confidenza fatta a due coinquilini.

Nello specifico, parlando ai suoi compagni d'avventura, Paolo Ciavarro e Andrea Denver, ha rivelato la morte del cestista Kobe Bryant e della figlia Gianna, provocata dallo schianto dell'elicottero sul quale padre e figlia erano a bordo lo scorso 26 gennaio.

Un gesto quest'ultimo che non è passato inosservato e che ora divide l'opinione del web. In quanto viola le disposizioni del regolamento dello spin-off del Gf dedicato alle celebrità, secondo cui non è consentito ai gieffini di rivelare ai coinquilini fatti accaduti fuori dalla Casa, dove il reality Mediaset partiva lo scorso 8 gennaio.

E, a margine della confidenza registratasi al Gf vip e che ha visto protagonista Aruta, qualche utente si è detto profondamente colpito dalla reazione avuta da Denver e Ciavarro rispetto a quanto riportato da Sossio. "Denver e Paolo dopo aver saputo di Kobe Bryant, poveri", si legge, infatti, nella descrizione di una foto postata da un utente su Twitter, che immortala Ciavarro e Denver visibilmente sconvolti. E in un altro tweet, emerge il seguente commento: "Paolo e Denver pare abbiamo capito che si tratti di Kobe Bryant, sono sconvolti. Mi dispiace un casino. E soprattutto mi dispiace che lo abbiamo scoperto così #gfvip". "E ma allora Sossio va squalificato, però", ha, infine, scritto qualcuno.

Nelle ultime ore, inoltre, con un post condiviso sempre su Twitter, il Commissioner Nba, Marc Stein, ha annunciato l'ingresso della leggenda del Basket, Kobe Bryant, nella Hall of Fame.

