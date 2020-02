Benignaccio si prende con «amore» il Festival più redditizio di sempre

Laura Rio

da Sanremo

BENIGNI SHOW Quando lui decide di apparire al Festival, il resto scompare. L'attore premio Oscar si è preso la scena. Amore e bellezza, come nel 2011 quando entrò con un cavallo bianco per parlare dell'Unità d'Italia o come nel 2009 quando parlò, fra tanti altri temi politici, di diritti degli omosessuali o quando nel 2002 lesse la Divina Commedia. Anche stavolta c'è stata polemica per il cachet che dovrebbe aggirarsi sui 300mila euro, che però non è stato confermato dalla direzione di Raiuno.

GEORGINA RODRIGUEZ La bellissima compagna di Ronaldo è sbarcata in elicottero a Sanremo all'ultimo momento. È salita sul palco dell'Ariston insieme ad Alketa Vejsiu: le due co-conduttrici della terza puntata. Star dei social (dieci milioni di follower) ma poco abituata ai riflettori, per lei e il suo compagno, che l'ha seguita in platea, c'era grandissima attesa. «Nella serata che celebra la musica italiana con i duetti dei big in gara sulle cover di motivi famosi della storia del Festival - aveva spiegato Amadeus - ho voluto accanto a me due donne internazionali, una albanese, Alketa, e una spagnola, Georgina, di due Paesi dove il Festival è amato moltissimo».

FERRO VS FIORELLO Le ore insonni giocano brutti scherzi. L'altra notte, quando il Festival si allungava all'infinito, complice il lungo show di Fiorello a inizio puntata, Tiziano Ferro che aspettava di esibirsi (di nuovo!) ha lanciato l'hashtag #fiorellostattezitto (salvo poi scusarsi). E non stava tanto scherzando. Subito su twitter è diventato di tendenza. Pare che Fiore ci sia rimasto un po' male. Per stemperare ogni possibile tensione tra i due fuoriclasse, ieri mattina in conferenza Amadeus, oltre a promettere di accorciare la durata del Festival, ha detto: «Credo che Tiziano volesse fare una battuta ma a volte, all'una di notte, le battute possono riuscire male. Non c'è stato nessun attrito e nessun imbarazzo. Quindi io lancio l'hashtag #fiorelloparlaquantovuoi».

MORGAN VS AMADEUS L'altro caso di ieri ha coinvolto, guarda caso, Morgan. Il cantante, nella serata dei duetti insieme a Bugo ha fatto la cover di Canzone per te, brano vincitore del Festival del 1968 nell'interpretazione di Sergio Endrigo e di Roberto Carlos. Ma prima aveva minacciato di non esibirsi se non gli fosse stato promesso di provare più di una volta, mandando addirittura una lettera (alle sei di mattina) al direttore di Raiuno Stefano Coletta. «Morgan da parte mia ha avuto la totale libertà, insieme a Bugo, di decidere cosa cantare e come interpretarla. L'unica cosa che ho evitato è che due o più cantanti scegliessero lo stesso pezzo», ha spiegato Amadeus. Poi dopo lunga seconda prova, il caso è rientrato.

ASCOLTI ALLE STELLE Altro che calo fisiologico della seconda serata: dati notevoli anche mercoledì, superando tutte le edizioni precedenti fino al 1995. La media spettatori è stata infatti di 9 milioni 693mila, share del 53,3%. Rispetto al Festival di un anno fa di Claudio Baglioni, lo share è salito di ben 6 punti percentuali. Bene anche gli altri programmi che si occupano del Festival, in particolare Unomattina al 21%, Storie italiane al 25 e La vita in diretta al 18.

HAPPY SALINI «Faremo un consuntivo a fine edizione, ma sul piano del fatturato pubblicitario è il festival più redditizio della storia, con un margine molto positivo». Lo ha detto l'ad Rai, Fabrizio Salini, al settimo cielo per i risultati della kermesse (e ne ha proprio bisogno, visti tutti i guai della Rai). Un risultato raggiunto «grazie anche a iniziative collaterali (il Festival diffuso nella città dei fiori) di cui sono particolarmente soddisfatto e che puntiamo a estendere dalle prossime edizioni». Del festival 2021 ancora non vuol parlare: «Non ci abbiamo ancora pensato, ci prendiamo una pausa poi ci penseremo, ma sono estremamente soddisfatto del lavoro di Amadeus».