Benigni al Festival con super cachet per cantare l'amore gay

BENIGNI ARDENTE Tappeto rosso e fanfara per l'ingresso di Benigni all'Ariston. Per esaltare l'amore, in tutte le sue versioni, tra uomo e donna, tra donna e donna e tra uomo e uomo. Il premio Oscar a Sanremo nella serata delle cover fa un inno all'amore libero, anche all'amore gay, recitando la canzone delle canzoni, il Cantico dei Cantici, la prima canzone scritta nella storia dell'umanità: «Non c'è canzone più ardente, esalta l'amore fisico - spiega l'attore - è la vetta della poesia di tutti i tempi, come un pezzo della Cappella Sistina, è il libro del desiderio». «E' un messaggio d'amore fisico imbarazzante e per tenerlo nella Bibbia - continua - si sono inventate nei secoli tante interpretazioni allegoriche. E' un poema dedicato alla femminilità, la protagonista è una donna, addirittura si pensa che l'autrice sia una donna».

GEORGINA TIFOSA La bella compagna di Ronaldo è sbarcata in elicottero a Sanremo all'ultimo momento. È salita sul palco dell'Ariston in tutto il suo splendore. Con il bomber juventino seduto in prima fila a guardarla (milioni di spettatori assicurati), ha giocato con Amadeus, interista, sulla rivalità calcistica, con scambi di casacca, gagliardetti e maglie. Magari gli interisti si saranno arrabbiati, ma «Ronaldo appartiene a tutto il mondo del calcio», come dice Ama. La seconda partner della serata, la bionda e volitiva presentatrice albanese Alketa Vejsiu ha sommerso la platea di un fiume di parole per ringraziare l'Italia.

SETTE DONNE PER CENTOMILA Che momento e che evento stupendo. Sette star della canzone italiana (Mannoia, Emma, Amoroso, Giorgia, Elisa, Nannini e Pausini), in nero e rosso, tutte vicine sul palco dell'Ariston per annunciare il concerto del 19 settembre all'Arena Campovolo di Reggio Emilia per raccogliere fondi per i centri anti-violenza. Da non mancare, maschi e femmine.

FERRO VS FIORELLO Le ore insonni giocano brutti scherzi. L'altra notte quando il Festival si allungava all'infinito, complice il lungo show di Fiorello a inizio puntata, Tiziano Ferro che aspettava di esibirsi (di nuovo!) ha lanciato l'hashtag #fiorellostattezitto. Subito su twitter è diventato di tendenza. Pare che Fiore ci sia rimasto un po' male. Per stemperare ogni possibile tensione tra i due fuoriclasse, ieri mattina in conferenza Amadeus, ha detto: «Credo che Tiziano volesse fare una battuta ma a volte, all'una di notte, le battute possono riuscire male. Quindi io lancio l'hashtag #fiorelloparlaquantovuoi».

MORGAN VS AMADEUS L'altro caso di ieri ha coinvolto, guarda caso, Morgan. Il cantante nella serata dei duetti, insieme a Bugo, ha fatto la cover di Canzone per te. Ma, prima aveva minacciato di non esibirsi se non gli fosse stato promesso di provare più di una volta mandando addirittura una lettera (alle sei della mattina) al direttore di Raiuno Coletta. Dopo una lunga seconda prova, il caso è rientrato.

ASCOLTI AL CIELO Altro che calo fisiologico della seconda serata: dati notevoli anche mercoledì, superando tutte le edizioni precedenti fino al 1995. La media spettatori è stata infatti di 9 milioni 693mila, share del 53,3%. Rispetto all'anno scorso, lo share è salito di ben 6 punti percentuali. Bene anche gli altri programmi che si occupano del Festival in particolare «Unomattina» al 21 per cento, «Storie italiane» al 25 e «La vita in diretta» al 18.

HAPPY SALINI «Faremo un consuntivo a fine edizione, ma sul piano del fatturato pubblicitario», Sanremo 2020 «è il festival più redditizio della storia, con un margine molto positivo». Lo ha detto l'ad Rai, Fabrizio Salini, al settimo cielo per i risultati della kermesse.