Benjiamin Mascolo svela: "Con Bella? Sono ​aperto alle sue frequentazioni con donne"

Sin da quando la loro relazione è venuta allo scoperto, nell’estate del 2019, la relazione tra Benjiamin Mascolo e Bella Thorne ha destato interesse e curiosità. La bisessualità della bella attrice americana, dichiarata in più occasioni, ha esposto sin da subito la coppia all’attenzione di media e pubblico. Benji, il cantante del due musicale italiano Benji e Fede, non ha mai nascosto di essere fiero dell’orientamento sessuale della sua compagna ma oggi, nel rispondere alle domande dei suoi follower sui social network, ha chiarito il rapporto che c’è tra loro.

Da pochi giorni il duo Benji e Fede ha annunciato lo scioglimento del loro sodalizio musicale. La coppia dei record ha deciso di prendersi una nuova pausa, dopo quella avuta lo scorso anno, e di voler intraprendere progetti diversi. Nelle ultime ore Benjiamin Mascolo è apparso sui social network per rispondere alle domande curiose dei suoi follower e ha chiarito che l’amicizia con Federico Rossi rimane forte nonostante le loro strade si dividano. I fan hanno però preferito puntare l’attenzione sulla sua relazione amorosa, chiedendogli della sua fidanzata, l’attrice americana Bella Thorne. La domanda più ricorrente è stata quella sulla loro relazione poliamorosa, una parola che ha spinto il cantante a fare una precisazione.

" Sfatiamo questa leggenda io e Bella non siamo in una relazione poliamorosa. Siamo fidanzati solo io e lei ma sono aperto mentalmente quando si tratta di lei e altre donne. Cerco di essere meno geloso ", ha dichiarato Benjiamin Mascolo attraverso le storie del suo profilo Instagram. Un chiarimento dovuto dopo i pettegolezzi circolati negli ultimi mesi e ai quali Mascolo ha voluto porre fine. Nel mese di ottobre Bella si era mostrata sui suoi canali social in atteggiamenti intimi con una modella, la cui identità non è mai stata svelata. L'annuncio di una nuova frequentazione amorosa, confermata anche da Benji che nei commenti aveva apprezzato le effusioni.

La coppia, sempre più legata, in questo momento è lontana a causa anche dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Benji in Italia e Bella Thorne in America ma la loro unione sembra solida tanto che, sui social, l’attrice ha annunciato il fidanzamento a sorpresa con tanto di anello.