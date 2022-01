Vessicchio a Sanremo con Le Vibrazioni

Il Covid non ha fermato Beppe Vessicchio. Il maestro sarà sul palco del teatro Ariston a dirigere l'orchestra per Le Vibrazioni il prossimo 1 febbraio. Vessicchio è risultato negativo al tampone molecolare dopo giorni di malattia, che avevano messo a rischio la sua partecipazione al festival di Sanremo.

" Spero entro lunedì di negativizzarmi, riacquistare la libertà e poter raggiungere Sanremo in tempo per il Festival ", aveva dichiarato pochi giorni fa Beppe Vessicchio, parlando all'Adnkronos dalla sua abitazione, mentre si trovava in isolamento. Invece il maestro è riuscito ad anticipare di un giorno la sua previsione e ora è pronto a sbarcare in Riviera per esibirsi insieme alla band de Le Vibrazioni. Qualcuno lo avrebbe voluto al Colle come presidente della Repubblica, ma lui preferisce salire sul palco dell'Ariston.

Il gruppo guidato da Francesco Sarcina torna all'Ariston con il brano Tantissimo, ma negli scorsi giorni ha temuto di dover gareggiare senza la guida esperta del maestro Vessicchio. In occasione delle prove, che si sono svolte negli scorsi giorni a teatro, il direttore è stato sostituito - non senza difficoltà - da un altro maestro. Mentre i contagi per il Covid hanno messo a dura prova l'orchestra di Sanremo - con la sostituzione di musicisti e coristi risultati positivi - la notizia della guarigione di Vessicchio ha dato un segnale forte. L'inizio della kermesse è sempre più vicino.