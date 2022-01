Sanremo, Beppe Vessicchio positivo. Casi anche tra orchestrali e coristi

Mancano pochi giorni all'inizio del festival di Sanremo e i casi di positività al Covid si moltiplicano. Dopo Aka7even e Roberta Capua e le notizie sui contagi di alcuni musicisti e coristi dell'orchestra di Sanremo, è arrivata anche la conferma della positività di Beppe Vessicchio. " Sono a casa positivo da diversi giorni ", ha confermato il popolare direttore d'orchestra all'agenzia di stampa Adnkronos.

Un annuncio, quello del suo contagio, che ha provocato uno scossone nell'organizzazione delle prove generali, che i cantanti stanno effettuando a pochi giorni dal via della kermesse canora. " Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni. Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter raggiungere Sanremo in tempo per il Festival ", ha dichiarato Beppe Vessicchio.

Il direttore d'orchestra ha rassicurato tutti sulle sue attuali condizioni di salute e l'assenza di grandi sintomi legati al virus: " Ho ancora un pò di raucedine e quindi voglio aspettare a fare il tampone ancora un paio di giorni. Non voglio rischiare di risultare ancora positivo ". Vessicchio - che negli scorsi giorni è salito alla ribalta delle cronache istituzionali per avere ottenuto un voto alla presidenza della Repubblica nel corso di una delle prime votazioni - è sereno e conta di partecipare al Festival a partire dalla serata inaugurale, nella quale dovrebbe salire sul palco insieme alla band Le Vibrazioni. Ma purtroppo sarà il tampone molecolare a dargli il via libera per l'approdo in Riviera.