Prima con Zalone, poi da Mike: Fiorello pronto per Sanremo

L'arrivo di Fiorello a Sanremo è stato in sordina, ma il tentativo di nascondersi ai paparazzi (con mascherina e cappello a coprire gran parte del volto) è durato poco. Lo showman si è già fatto vedere in giro per le strade sanremesi - questa volta a volto scoperto - e non si è lasciato sfuggire l'occasione di fare un saluto all'indimenticabile Mike Bongiorno, scattandosi una foto al fianco della sua statua in centro.

L'approdo di Rosario Fiorello in Riviera non era così scontato. Lo showman siciliano non aveva mai confermato la sua presenza sul palco del teatro Ariston al fianco dell'amico e collega Amadeus nella terza conduzione consecutiva del Festival. Mentre il direttore artistico diceva 'sì' al suo Sanremo 'ter', Fiorello negava la possibilità di un'ennesima co-conduzione, ma alla fine ha ceduto al fascino della kermesse canora. L'attore comico ha sospeso il suo tour teatrale in giro per l'Italia per una settimana (il prossimo spettacolo è previsto l'8 febbraio), lasciando l'agenda libera per l'intera settimana del Festival.

Cosa farà sul palco dell'Ariston non è chiaro. Quest'anno Fiorello giocherà sull'imprevedibilità, ma intanto ha iniziato a farsi vedere da fan e curiosi in giro per Sanremo. Nel tardo pomeriggio di venerdì è stato pizzicato all'entrata dell'hotel Globo, dove alloggerà fino a sabato 5 febbraio, in versione "camouflage" (ha scherzato uno dei suoi autori sui social network), con volto quasi completamente coperto da una mascherina nera e dal cappello di lana abbinato a occhiali scuri.

Nelle scorse ore, però, lo showman non si è nascosto quando ha scelto le strade del centro cittadino per fare un po' di fitness in compagnia del suo staff. Rosario si è concesso una camminata veloce per Sanremo e non ha mancato di fare tappa in via Escoffier, dove si trova la statua commemorativa a Mike Bongiorno. " Due amici si incontrano a Sanremo ", ha scritto su Instagram Federico Taddia, uno degli autori di Fiorello, immortalando lo showman al fianco della statua in segno di omaggio.

Secondo i rumor circolati nelle ultime ore, Fiorello potrebbe salire sul palco dell'Ariston nella serata in cui sarà ospite Checco Zalone. I bene informati confermano che lo showman si è recato alle prove generali dell'attore e regista barese. I due sono legati da una lunga amicizia e insieme avevano lavorato nello show di Fiorello per Viva RaiPlay nel 2019.