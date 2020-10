Dopo la bestemmia, il Gf va in tilt. Scatta la reazione dei concorrenti

" Niente ragazzi, buonanotte " così, tra l'imbarazzo generale, Francesco Oppini ha provato a distogliere l'attenzione di telecamere e spettatori da quanto appena accaduto. Ma nonostante l'episodio sia avvenuto in piena notte agli utenti del web la bestemmia di Denis Dosio non è proprio sfuggita. In poche ore video e commenti pungenti degli internauti hanno invaso Twitter e altri social network. Impossibile far finta di niente e ora la produzione del Grande Fratello Vip potrebbe prendere seri provvedimenti nei confronti del 19enne.

Lo spiacevole episodio si è verificato intorno alle 2 di notte in una delle camere da letto della Casa. Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Francesco Oppini scherzano e ridono insieme a Denis Dosio, mentre Dayane e Adua chiacchierano. Tutto d'un tratto, nella concitazione dei discorsi, Dosio si lascia sfuggire una chiara bestemmia. L’influencer 19enne si è immediatamente accorto della gravità della cosa, mentre un " nooooo " corale ha riecheggiato nella camera. Pochi secondi di silenzio e poi, a distogliere l'attenzione, ci ha provato Francesco Oppini, dando la buonanotte in modo sbrigativo ai compagni di avventura. Ma ormai il danno è fatto. E le dichiarazioni di Tommaso Zorzi alle prime luci dell'alba non hanno fatto altro che alimentare l'incidente: " Magari dormivano tutti non l’hanno sentita da casa ". E invece, in poche ore, sul web si sono moltiplicati i cinguettii e i video dell'accaduto e il nome di Denis Dosio è riecheggiato nel web, tanto da entrare in tendenza sul popolare social.

Quello della bestemmia sembra essere un fatto - purtroppo - ricorrente nelle varie edizioni del Grande Fratello. Prima di Dosio erano caduti in fallo altri popolari vip. Marco Predolin, Gianluca Impastato, Barbara Alberti e Fabio Testi sono solo alcuni dei volti noti del reality che negli anni sono stati squalificati per aver bestemmiato davanti alle telecamere. Ora il Grande Fratello potrebbe prendere seri provvedimenti nei confronti del giovane concorrente. Se l’espressione verrà giudicata una bestemmia (anche se il video non lascia dubbi) allora l’espulsione dal reality scatterà come previsto da regolamento del gioco. L'ipotesi più plausibile sembra essere quella della sospensione del televoto in corso, che vedeva protagonista anche Denis Dosio, e l'immediata squalifica di quest'ultimo. Ma per capire cosa accadrà realmente si dovrà attendere la diretta serale con Alfonso Signorini.