Le bici, il premio e la sbronza: cosa c'è dietro la vittoria di Blanco e Mahmood

Mahmood e Blanco hanno vinto il 72esimo festival di Sanremo, ma a fare notizia sono soprattutto i record infranti dal duo artistico e gli aneddoti legati ai loro ultimi sette giorni in Riviera. Dalla nascita di "Brividi" ai festeggiamenti post vittoria in albergo, fino al premio di Sanremo passato al metal detector, sono tante le curiosità legate ai trionfatori di Sanremo.

A cominciare da come hanno festeggiato la vittoria del Festival. " Siamo tornati in hotel e lo ammetto: ci siamo ubriacati… E abbiamo fatto un bel dritto ", ha raccontato Blanco in diretta su Deejay Chiama Italia. Festeggiamenti cominciati con un bagno di folla e decine di fan, che li hanno accolti al ritorno in hotel a notte fonda dopo la conferenza stampa post gara. " La gente voleva stare insieme a noi, cantare con noi, mostrarci il proprio affetto ", hanno svelato a Vanity Fair. Poi gli abbracci, la musica e le bevute fino alla mattina con gli amici e i familiari, tutto documentato dai video "rubati" in albergo e condivisi dagli amici sul web.

A incuriosire il pubblico è stato soprattutto il racconto di come è nato "Brividi", il brano con cui Mahmood e Blanco rappresenteranno l'Italia all'Eurovision Song Contest: " È stato un lungo travaglio questo brano, ma le cose belle vanno lavorate tanto. Ci siamo conosciuti casualmente, è il bello della musica ". Dietro c'è il fantomatico Michelangelo, il produttore di Blanco, che i due artisti hanno più volte nominato durante il Festival e che è salito con loro sul palco al momento della premiazione: " Michelangelo era al pianoforte e da un accordo sbagliato è nato il ritornello e ognuno di noi ha scritto le parole della sua parte. Poi mesi dopo ci siamo ritrovati con le strofe, scritte in autonomia. È stato naturale, spontaneo ", hanno svelato al Corriere della Sera.

Sempre sul tema curiosità non sono passate inosservate le due bmx con le quali Mahmood e Blanco sono arrivati sul palco dell'Ariston nella finalissima. "Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti", recita la canzone del duo e loro per la serata conclusiva sono voluti arrivare proprio in sella a due bici tempestate non di diamanti ma di cristalli. Le due ruote sono state realizzate da Swarovski e sono le stesse, che compaiono nel videoclip di "Brividi" girato mesi fa ad Amsterdam. Le due bici sono pezzi unici senza valore, ma per realizzarle si dice siano state utilizzate decine di migliaia di cristalli.



E il premio di Sanremo? La celebre statuetta del leone appoggiato alla palma è stata alzata da Mahmood e Blanco intorno alle 2 di notte di sabato. I due cantanti non hanno svelato chi terrà il premio, ma intanto la foto del viaggio - che la palma ha fatto per arrivare a Milano con Blanco e Mahmood - ha già fatto il giro del web. Posizionata in una vaschetta e passata al metal detector dell'aeroporto come un carico prezioso.

Poi ci sono i record. Blanco è il più giovane interprete maschile ad avere vinto il festival di Sanremo e al suo esordio sul palco del teatro Ariston. Con i suoi 18 anni (19 tra pochi giorni) ha scalzato il primato che fino allo scorso anno era stato di Valerio Scanu. Al livello musicale, la canzone di Mahmood e Blanco è la più ascoltata di sempre in un giorno su Spotify Italia e si è piazzata, sempre nelle prime ventiquattro ore, al quinto posto della Top 50 Global di Spotify dei brani più ascoltati in tutto il mondo. Non solo. Mahmood e Blanco sono stati i più citati sui social network e in rete con 130 mila cinguettii su Twitter e oltre 600 mila citazioni in rete.