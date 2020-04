Billie Eilish adotta un cane dal canile

È la cantante più giovane e amata degli ultimi anni ed anche quella più ammirata per la sua stravaganza ed il suo impegno: per questo non stupisce che Billie Eilish abbia deciso di adottare un cane. Una decisione giunta alla fine di un lungo percorso come sponsor e promotrice per l'affido e l'accoglienza di una serie di cuccioli, presenti in un rifugio di Los Angeles. La cantante aveva parlato dei piccoli quadrupedi attraverso le sue Storie di Instagram, facendo da ponte virtuale tra il canile e l'eventuale famiglia affidataria, sensibilizzando verso l'adozione e l'accoglienza casalinga.

Il messaggio era stato approvato e sostenuto anche dal fratello Finneas, presente nelle clip accanto alla sorella e ai cuccioli, ma anche dalla madre Maggie Baird. Quest'ultima è attualmente molto impegnata nella lotta contro il COVID-19 grazie all'iniziativa Support+Feed, creata per supportare i ristoranti maggiormente colpiti dalla situazione, quindi le associazioni e le organizzazioni collegate ai centri per anziani, agli ospedali e ai soccorritori stessi.

Billie Eilish has failed at fostering - and adopted a puppy during quarantine!https://t.co/fzphB2BohI — JustJared.com (@JustJared) April 14, 2020

Anche Billie ha voluto fare la sua parte, oltre a sostenere il progetto della madre, ma spronando verso l'adozione dei cani e, in particolare, dei Pit Bull. Ma nonostante l'impegno messo in campo, che ha permesso l'affido di quasi tutti i piccoli, la giovane non è riuscita a trovare casa per l'ultimo esemplare, che è finito definitivamente tra le sue braccia. La camminata buffa, l'aspetto tenero e l'atteggiamento amorevole devono aver fatto breccia nel cuore della cantante che, alla fine, ha ceduto adottando l'ultimo esemplare rimasto.

E con una breve clip nelle sue Storie di Instagram Billie ha mostrato la documentazione per l'adozione, confermando ironicamente di aver fallito con la promozione per l'affido del cucciolo. L'adorabile animaletto entrerà definitivamente nella vita della popstar al fianco dell'altro cane di casa: Pepper, un esemplare mix Pit Bull. La notizia è stata subito condivisa dai tantissimi fan della ragazza, che hanno apprezzato ed elogiato con amore la scelta.

