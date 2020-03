Billions, la stagione 5 della serie con Damian Lewis e Paul Giamatti

I nuovi episodi di Billions si avvicinano e con il trailer rilasciato nei giorni scorsi vediamo cosa c’è nel futuro della serie tv incentrata sugli spietati mondi della finanza e della politica.

Billions, dove eravamo rimasti

Nella stagione 4 di Billions abbiamo visto il periodo di pace tra i due protagonisti assoluti della serie tv: il mago della finanza Bobby "Axe" Axelrod e l’uomo di potere Chuck Rhoades. Dopo essersi scontrati nelle stagioni precedenti, i due avevano stretto un patto di non belligeranza per fronteggiare i rispettivi nemici, cioè mettere k.o. l’ex allieva di Axe, Taylor Amber Mason, e far eleggere Chuck alla carica di procuratore generale dello Stato di New York. Entrambi gli obiettivi alla fine della stagione 4 vengono raggiunti, ma una tempesta è in arrivo.

L’ago della bilancia è ancora una volta Wendy, moglie di Chuck e guida spirituale di Axe. Da sempre la doppia vita di Wendy, professionale e familiare, ha creato conflitto tra i due protagonisti della serie. Con il rapporto sempre più in rovina tra lei e Chuck, la situazione torna ora ad essere quella di un tempo. Axe, grazie al potere dei soldi, è riuscito a salvare la professione di Wendy, facendole superare il processo a cui era stata sottoposta dall’ordine degli psichiatri e riacquistando punti ai suoi occhi. Chuck, nonostante la sua prestigiosa carica di procuratore generale, non ci è riuscito, perdendo quindi molto credibilità.

Questo porta inevitabilmente il personaggio di Paul Giamatti a riassaporare il vecchio odio per Axe, rispettando sì la sua parte di accordo con quest’ultimo, mettendo cioè in ginocchio il fondo di investimenti di Taylor, ma iniziando anche a pianificare la nuova guerra contro di lui. In tutto ciò proprio Taylor è sempre in agguato, più pericolosa che mai soprattutto ora che è tornata a far parte della Axe Capital. Nel finale di stagione vediamo che perde la battaglia contro Axe, ma gli esiti della guerra sono ancora aperti, con Chuck divenuto ora il suo nuovo inaspettato alleato.

Stagione 5, nuovi arrivi nel cast

La quinta stagione sarà un ritorno alle origini per Billions, con Axe e Chuck nuovamente nemici, confermatissime quindi le star Damian Lewis e Paul Giamatti. I nuovi episodi segneranno anche l’ingresso di nuovi attori nel cast. Julianna Margulies, vista ne I Soprano, entra in Billions con il ruolo di Catherine Brant una professoressa di sociologia.

Insieme a lei ci sarà anche Corey Stoll, noto per House of Cards e i film Mindnight in Paris, Café Society e First Man, qui nella parte di Michael Prince, un nuovo squalo del mondo degli affari con cui dovrà confrontarsi Axe e di cui si servirà Chuck per colpirlo. Recentemente annunciato anche Rick Hoffman, noto per essere Louis Litt nella serie tv Suits. Ancora nessuna conferma invece per il personaggio di John Malkovich visto nelle puntate precedenti.

Quando escono i nuovi episodi

La nuova stagione, anticipata da un avvincente trailer che mostra i nuovi personaggi, sarà composta da 12 episodi, con il primo che sarà rilasciato dal canale statunitense Showtime il 3 maggio prossimo, proseguendo poi con una cadenza settimanale.

Per quanto riguarda la messa in onda italiana Billions 5 questa dovrebbe seguire quanto fatto per le precedenti stagioni, rientrando quindi nella programmazione di Sky Atlantic e Now Tv.