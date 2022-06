"Blade II", il film girato mentre il protagonista non era sul set: ecco come

Blade II è il film che va in onda questa sera alle 20.59 sul canale 20 Mediaset. Sequel del primo capitolo del 1998, Blade II vede un cambiamento alla regia, che passa nelle mani di Guillermo Del Toro.

Blade II, la trama

Sono passati due anni dai fatti raccontati dal primo capitolo di Blade. Due anni da quando Abraham Whistler (Kris Kristofferson) si è sparato dopo essere stato morso da un gruppo di vampiri. Ma, l'ultima cosa che Blade (Wesley Snipes) si aspetta è di essere raggiunto dalla notizia che il suo mentore non è morto e che è tenuto prigioniero in Repubblica Ceca. Il vampiro diurno, dunque, parte per andare a salvare il suo mentore, ormai per metà vampiro. Quello che Blade ancora non sa è che il Consiglio dei Vampiri ha messo insieme un team di sei guerrieri con il compito di togliergli la vita, per eliminare la minaccia che rappresenta. Ma i vampiri devono affrontare un pericolo ancora maggiore. Un certo Jared Nomak (Luke Goss) sta spargendo un virus tra umani e immortali tramite il proprio morso: un virus che fa aumentare la sete di sangue e che trasforma i Non-Morti in dei veri e propri Nosferatu, con la testa calva e le mani ridotte a lunghi artigli. È per questo che il vampiro Eli (Thomas Kretschmann) decide di chiedere una tregua a Blade per poter affrontare insieme la minaccia rappresentata da Jared. Blade accetta, ma come garanzia per la propria sopravvivenza, mette una bomba di nitrato d'argento sulla testa di uno dei vampiri assoldato per ucciderlo (Ron Perlman).

Come è stato realizzato Blade II

A Hollywood sembra esistere una legge statistica non scritta secondo cui all'interno di una trilogia, il secondo capitolo sia quello che risente di più della scelta di spezzare la narrazione in tre film. Di solito il secondo capitolo è quello che ha più buchi di trama o che si dilunga troppo senza che vi siano necessità narrative. E in genere è quello che piace di meno sia alla critica che al pubblico. Questo discorso, però, non si applica a Blade II, che invece ha avuto un buon riscontro dalla critica, ma soprattutto è stato accolto favorevolmente dal pubblico. Secondo Box Office Mojo, infatti, Blade II ha conquistato ben 155.010.032 milioni di dollari a livello internazionale, diventando il film con il maggiore incasso di tutta la trilogia.

Inoltre, secondo IMDB, Wesley Snipes ha anche dichiarato che Blade II è il suo film peferito tra quelli da lui interpretati. All'epoca delle riprese di Blade II Snipes era impegnato in altri tre set cinematografici, quello di Liberty Stands Still, di Zig Zag e, infine, di Undispited. Sarebbe stato dunque più logico rimandare le riprese di Blade II e aspettare che l'attore fosse un po' più libero dagli altri impegni. La produzione, però, scelse di procedere immediatamente costringendo comunque Wesley Snipes a fare i salti mortali per riuscire a fare tutto. Il cast tecnico dovette inventarsi dei modi per girare il film anche quando il protagonista non era presente sul set. Secondo il sito dell'Internet Movie Data Base Wesley Snispes non era disponibile a girare ogni giorno: fu così che la produzione assunse un altro attore (che non era la controfigura di Snipes) per le scene in cui non era necessario vedere la faccia di Blade. Ad esempio nella scena in cui Blade, Scud e Nyssa sono sull'elicottero per incontrare Damaskinos, non è Wesley Snipes quello che si vede inquadrato. La realizzazione di Blade II andò incontro anche a degli imprevisti del tutto inaspettati: come quando 30 persone, tra cast tecnico e artistico, persero temporaneamente la vista, accecati dalle luci UV usate durante la scena in cui viene mostrata l'autopsia di un vampiro, come riporta Coming Soon.