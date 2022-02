Al via la finalissima. E la Ferilli si prende la scena

Il festival di Sanremo è giunto alla sua ultima serata. Amadeus per la chiusura della kermesse canora, edizione di maggior successo degli ultimi anni, ha voluto insieme a sé Sabrina Ferilli. Arrivano sul palco del teatro Ariston anche Orietta Berti e Fabio Rovazzi, che nei giorni precedenti sono stati i padroni di casa del secondo palco, quello allestito a bordo della nave Costa Toscana, ormeggiata a 1 km dalla costa della Riviera. L'ospite d'eccezione della serata è Marco Mengoni. Tutti i 25 cantanti in gara ripropongono i loro brani e sperano di confermare (o ribaltare) la classifica finora stilata dalla sala stampa, dal pubblico a casa e dalla giuria demoscopica. I favoriti per la vittoria sono Mahmood, in gara con Blanco, ed Elisa. Da segnalare che, nel pomeriggio,. un gruppo di un centinaio di no vax si sono radunati in piazza a Sanremo scandendo cori contro Fiorello per il suo sketch nel giorno della serata inaugurale.

Inno nazionale con la banda della guardia di finanza

Inizio di serata diverso dal solito per la serata finale della 72esima edizione del festival di Sanremo, aperta dalla banda della guardia di finanza con l'inno nazionale. Esecuzione da manuale per i militari con tutto il pubblico in piedi. Grande applauso al termine e ingresso di Amadeus.

La replica di Rkomi

Accusato da più parti di non avere una buona intonazione, nell'ultima serata Rkomi ha replicato con ironia: " Magari non prendo tutte le note ma ci metto tutto il cuore ".

Sabrina Ferilli padrona del palcoscenico

Ingresso dalla scalinata per Sabrina Ferilli, con un elegante abito lungo nude. L'attrice ha subito preso possesso della scena e ha divertito il pubblico con la sua verve e ironia rmanesca. Rivolgendosi ad Amadeus, in vista di un possibile quater per il 2023, ha scherzato: " Tu surclassi pure Mentana con 'sta maratona. Dove ce l'hai le pile? Dì la verità, quando vai li dietro non vai a bere, c'hai la colonnina: sei un presentatore ibrido. La forza tua ce l'hanno in poichi: Iva Zanicchi, Morandi e Mattarella. Ti posso dire una cosa? Se tante volte tu decidessi di non fare più il Festival, questa serata falla brutta, brutta, brutta perché sennò poi te chiedono di rifallo per altri 7 anni. Hai visto Mattarella? "

Ancora una standing ovation per Iva Zanicchi

Ogni uscita una standing ovation per Iva Zanicchi, che anche nella serata finale ha raccolto l'applauso a scena aperta di tutto il teatro Ariston. Voce potente e interpretazione di gran carriera per l'Aquila di Ligonchio, che ha dimostrato ancora una volta di avere una delle voci più belle del nostro Paese.

Anche Ranieri cede al Fantasanremo

Si è dovuti arrivare alla finalissima del festival di Sanremo per vedere anche Massimo Ranieri, il più istituzionale dei cantanti in gara, fare la sua parte al Fantasanremo. Dopo la sua esibizione, infatti, ha detto la parola d'ordine "papalina". Grand applausi dal pubblico per Ranieri, che raccoglie la sua prima standing ovation di questa edizione.