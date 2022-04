Blanco canta davanti al Papa

Sanremo, Eurovision, tour e ora anche l'incontro con Papa Francesco. L'escalation di Blanco passa anche per il Vaticano, dove il pontefice e la Cei lo hanno voluto per la giornata dedicata ai giovani in programma per Pasquetta.

Blanco canterà in piazza San Pietro davanti al Papa e a 57mila giovani durante l'evento organizzato dalla Cei per il pellegrinaggio a Roma degli adolescenti, che arriveranno da tutta Italia lunedì 18 aprile, giorno di Pasquetta. L'annuncio della presenza del vincitore di Sanremo fatto dal responsabile del Servizio nazionale di pastorale giovanile don Michele Falabretti ha colto di sorpresa, ma Blanco - al secolo Riccardo Fabbriconi - non è nuovo all'ambiente parrocchiale.

Il giovane talento della musica italiana è cresciuto all'ombra della parrocchia di Calvaggese e sul corpo porta tatuaggi e simboli, che lo legano alla chiesa con un filo invisibile: il tattoo di un angelo con una corona di spine e l'anno 2003 (quello della sua nascita) e il crocifisso che porta al collo, un gioiello appartenuto al bisnonno e che bacia prima di salire sul palco. La Cei ha puntato su di lui per invogliare i giovani a presenziare all'evento.

Blanco dalla vittoria di Sanremo è infatti l'artista più seguito e ascoltato degli ultimi tempi e il suo tour è andato sold out in pochi giorni. "Brividi" - il brano che lo ha visto trionfare a Sanremo in coppia con Mahmood - è stata addirittura scelta dal parroco veronese Don Matteo Selmo per una sua omelia come simbolo dell'amore universale. All'incontro tra Francesco e i giovani cattolici è stata confermata la partecipazione di diversi giovani artisti come gli attori Giovanni Scifoni e Michele la Ginestra e Matteo Romano, anche lui passato dall’ultima edizione di Sanremo. A condurre l’evento saranno Andrea Delogu e Gabriele Vagnato tra musica, spettacolo e preghiera.

Blanco canterà davanti ai giovani, al pontefice e a circa sessanta vescovi e decine di educatori laici e sacerdoti. Si tratta del primo incontro in Vaticano tra i giovani e Papa Francesco dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia. Un segno della vera ripartenza dopo il ritorno delle udienze generali in piazza San Pietro.