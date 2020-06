Da Vieri alla Ferragni, i vip diventano cantanti

Da imprenditrice digitale a cantante, Chiara Ferragni fa il suo esordito nel mondo della musica con un cameo nel nuovo pezzo di Baby K "Non mi basta più". Ma la Ferragni non è la sola ad essersi lanciata nel business musicale con un pezzo estivo, che si preannuncia già un tormentone. A farle buona compagnia c'è infatti Christian Vieri che, insieme agli ex calciatori Lele Adani e Nicola Ventola, sta per lanciare la sua prima canzone "Una vita da Bomber".

Quella appena cominciata si annuncia un'estate ricca di tormentoni musicali insoliti. Tutto merito dei volti noti del web e dello sport che, in modo inatteso e sorprendente, hanno deciso di mettersi alla prova in un campo a loro sconosciuto, la musica. Da Chiara Ferragni a Christian Vieri, da Francesco Chiofalo e Sara Tommasi sono tanti i personaggi famosi che debutteranno nelle classifiche musicali con un pezzo estivo.

La più chiacchierata è sicuramente Chiara Ferragni. A chiamarla in causa è stata la regina dei pezzi estivi Baby K, che al fianco di Giusy Ferreri ha sfornato uno dei tormentoni più ascoltati dell'ultimo decennio "Roma - Bangkok". Per il suo nuovo singolo "Non mi basta più" Baby K ha deciso di coinvolgere la protagonista indiscussa del web, la Ferragni. A far scattare il feeling tra le due bionde sarebbe stata una recente campagna pubblicitaria, dove entrambe sono protagoniste. Sul set sarebbe nata l'idea di inserire la voce della moglie di Fedez nel nuovo singolo estivo di Baby K, uscito da poche ore ma già tra i più scaricati.

Se Chiara Ferragni gioca su un terreno familiare grazie al marito e rapper Fedez, è un salto nel vuoto invece quello di un trio di ex calciatori d'eccellenza. Il 26 giugno esce, infatti, il primo brano estivo di Christian Vieri, Lele Adani e Nicola Ventola dal titolo "Una vita da bomber". L'annuncio della loro prima hit estiva è stato dato da Bobo Vieri in una diretta social e il popolo del web sembra aver gradito l'iniziativa. Nel videoclip del brano, girato in Toscana, ci vocifera che ci siano anche la compagna di Vieri, Costanza Caracciolo e la piccola Stella.

Sarebbero pronti a scaldare l'ugola anche altri tre volti chiacchieratissimi del piccolo schermo: Francesco Chiofalo, Gianmarco Onestini e Sara Tommasi. Del primo, ex volto di Temptation Island, si sa soltanto che è entrato in uno studio di registrazione per incidere un brano dedicato alla sua attuale fidanzata, Antonella Fiordelisi. Per quanto riguarda, invece, Gianmarco Onestini, fratello di Luca ex concorrente del Grande Fratello spagnolo, sembra esser pronta una sua hit estiva in uscita il prossimo 3 luglio. Più concreto sembra essere invece il lancio di un nuovo brano estivo, intitolato "Vis a Vis", di Sara Tommasi. La showgirl sembra aver superato il drammatico momento vissuto alcuni anni fa tra sesso e droghe e insieme ai due producer di musica elettronica i Luci da Labbra, con la partecipazione del trapper Sciarra, la Tommasi sembra esser pronta a tornare in scena questa volta come cantante.