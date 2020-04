Bobo Vieri gela la Arcuri: "Basta figli, sono troppo vecchio"

Niente figli maschi per Christian Vieri e Costanza Caracciolo. A mettere la parola fine ai rumors - su una possibile terza gravidanza dell’ex velina bionda per dare un figlio maschio al marito - è stato l’ex calciatore. Bobo Vieri è intervenuto durante una diretta social tra Manuela Arcuri e Costanza Caracciolo e a una domanda precisa formulata dall’attrice, Vieri ha risposto con fermezza: " Troppo vecchio ".

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri sono diventati genitori per la seconda volta da poche settimane. L’ultima arrivata in casa Vieri, Isabel, non ha ancora compiuto un mese di vita ma molti hanno pensato che la coppia fosse alla ricerca, in futuro, di un maschietto. In famiglia, infatti, fino a oggi sono arrivati solo fiocchi rosa grazie alle loro due figlie Stella e Isabel. Le due bambine sono la gioia di papà Christian che, grazie all'amore per la compagna, ha deciso di mettere un freno alla sua vita sfrenata e crearsi una famiglia. Inevitabilmente, però, in molti hanno pensato che Bobo Vieri desiderasse un figlio maschio, dopo le due principesse. Una domanda che si è fatta anche Manuela Arcuri che, nelle scorse ore, ha fatto una chiacchierata sui social con l’amica Costanza Caracciolo. Alla fine della diretta su Instagram, Vieri è intervenuto per un veloce saluto e Manuela non ha resistito alla tentazione di chiedergli di un possibile terzo figlio: " Bobo, adesso manca solo un maschio! ".

La risposta dell’ex calciatore non ha lasciato, però, spazio alle interpretazioni. Per Bobo Vieri il discorso figli è chiuso. " E’ pieno di femmine in casa, pieno di bimbe – ha scherzato il compagno della Caracciolo – Manca un maschio? No, no. Basta, basta sono troppo vecchio" . Chissà se la bella Costanza Caracciolo sarà dello stesso avviso del compagno. In sottofondo la sua frase: "Tanto lo devo fare io", non è sfuggita a molti e questo farebbe pensare che la porta per un possibile terzo figlio in casa Vieri non sia ancora definitivamente chiusa. Intanto la coppia si gode la quarantena in famiglia, tra poppate e cambi di pannolini. Momenti faticosi che però sembrano aver unito ancora di più Christian e Costanza, che sui social appaiono sempre più affiatati.