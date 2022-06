Rocco Siffredi sale in cattedra: a Bologna arriva l'università del porno

A Budapest i corsi della Rocco Siffredi Hard Academy - l'università del porno fondata dall'attore per insegnare teorie e tecniche dell'intrattenimento a luci rosse - sono al completo da mesi. Così Rocco Siffredi ha deciso di esportare in Italia il suo "prodotto", una scuola di formazione in grado di sfornare i divi del porno di domani. E da Budapest a Bologna il passo è stato breve.

" Voglio trasmettere i miei più preziosi insegnamenti, che mi hanno aiutato durante la mia lunga carriera e che sono convinto potranno essere utili anche a tutti gli studenti ", ha spiegato Rocco Siffredi al magazine Men on Wheels, annunciando il suo primo corso in terra italiana in programma dal 16 al 19 giugno al Certe Notti, l'esclusivo Spa & Privè Country Village Naturist Club in provincia di Bologna.

Perché quella del pornoattore è una professione vera e propria e per apprendere l'arte dell'hard occorre fare la gavetta, imparare i trucchi del mestiere e tecniche e teorie del cinema a luci rosse. Così Rocco Siffredi - che sulla formazione di professionisti dell'adult entertainment di domani ha puntato tutto - ha scelto di tornare in Italia per la prima volta con una masterclass hard.

A Bologna gli aspiranti attori hard avranno quattro giorni per apprendere l'abc del porno. Una full immersion con lezioni di teoria, preparazione fisica e consigli sull'alimentazione, ma anche tecniche cinematografiche e pratica sul set - per l'esame finale - con alcune delle più famose pornostar, tra le quali spicca Marika Milani. I posti sono esauriti da tempo e Rocco Siffredi è già all'opera per organizzare un secondo corso tra luglio e agosto sempre in Italia. Ma occhio al test di ingresso: non sono richiesti requisiti minimi per l'iscrizione, ma esami medici conformi.