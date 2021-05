Boom di ascolti. E nel 2022 arriva Cattelan?

Stavolta l'Eurovision Song Contest fa davvero un boom di ascolti dopo la diretta su Raiuno con 4,5 milioni di spettatori pari al 25% share e un picco vicino al 45. All'estero gli ascolti sono stati quasi sempre stellari e anche quest'anno, a parte alcune flessioni come nel caso della Spagna, la media è confermata. In Olanda l'ascolto ha sfiorato l'80 per cento di share, in Germania il 31 per cento mentre nel Regno Unito, nonostante il disastroso flop in classifica (zero voti) lo share è arrivato quasi al 50 per cento con un ottimo 48,5 per cento. Infine, in Francia è stato il miglior risultato degli ultimi undici anni con 5.492.000 telespettatori e il 31,4% di share. È la conferma di una tendenza ormai consolidata che avvolge e interessa tutta l'Europa. Al netto di una buona dose di kitsch e di proposte musicali talvolta non all'altezza di una platea continentale, lo spettacolo ha una forza attrattiva sempre più forte e collegata senza dubbio ai social network.

A loro va gran parte del merito di così tanta visibilità come quella che l'Eurofestival ha raggiunto negli ultimi anni. Ogni edizione è la scintilla di una quantità di interazioni social in costante crescita con numeri impressionanti. In ogni caso, archiviata questa edizione, adesso si inizia a pensare alla prossima che, secondo regolamento sarà organizzata dal paese del concorrente vincitore, quindi l'Italia. E da Raiuno,Non si sa ancora in quale sede sarà ospitato lo show, anche se è possibile possa andare in scena al PalaAlpiTour di Torino, voce peraltro già circolata nel passato. E i conduttori? I requisiti fondamentali sono la vicinanza al mondo e alla musica giovane oltre, naturalmente, a una ottima conoscenza della lingua inglese come tutti i conduttori dell'Eurovision. E quindi chi meglio di Alessandro Cattelan, forte di anni di X Factor e di una indubbia sintonia con il pubblico che statisticamente segue l''Eurovision. Oltretutto Cattelan è appena entrato nell'orbita Rai, quindi i conti tornano. Con lui starebbe alla perfezione Carolina Di Domenico, che si è vista anche sabato sera durante la diretta. È rock e parla un inglese impeccabile: meglio di così.