Boom di ascolti e record per Domenica Live: Barbara d'Urso esulta commossa

È una Barbara d'Urso al settimo cielo quella che, poco dopo le 10 di questa mattina, ha esultato sui social per l'ottimo riscontro di pubblico ottenuto dalla sua Domenica Live. " Ieri boom di ascolti e record per Domenica Live!! Picchi di oltre il diciotto % di share e di 2 milioni 200 mila spettatori sempre prendendo la linea al 9% e con tutta la nostra amata pubblicità ", ha scritto la conduttrice in un lungo post condiviso su Instagram con un carosello di immagini che la vede ritratta sorridente insieme agli ospiti della puntata. Non era un risultato scontato per Domenica Live in una fascia complicata come quella del pomeriggio del dì di festa, ricca di proposte sulle altre reti e caratterizzata da tempo bello su tutta l'Italia: " In una domenica pomeriggio di sole in cui in tanti eravate fuori e con molti eventi sportivi in tv! Grazie per la vostra fiducia!! ".

Barbara d'Urso e la sua squadra hanno confezionato una puntata all'insegna dell'informazione e dell'attualità senza mancare l'appuntamento con l'intrattenimento leggero e le emozioni che da oltre 13 anni caratterizzano i programmi della conduttrice. Ampio spazio dedicato ai temi principali della settimana, come il ddl Zan e il caso di Ciro Grillo, discussi in studio con esperti e opinionisti. La conduttrice ha quindi aperto una finestra anche sul caso di Denise Pipitone e sulle indagini che hanno trovato nuovo vigore con i sopralluoghi da parte delle forze dell'ordine nell'abitazione che fu di Anna Corona. Barbara d'Urso ha poi accolto nel suo salotto l'attore Brando Giorgi, reduce dall'Isola dei famosi, dalla quale è stato costretto a ritirarsi per il distacco della retina. E poi ancora emozioni, sul divano bianco di Domenica Live, con l'intervista di coppia a Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, pronti alla convivenza. Infine risate con Drusilla Gucci e la sua collezione di ossa, che comprende anche " l'osso del pene di un racoon ", come dichiarato dalla stessa ex concorrente dell'Isola dei famosi.