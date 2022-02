"Botte alla sua ragazza". Gravi accuse al gieffino

Il primo provvedimento disciplinare della sesta edizione del Grande fratello vip è arrivato quasi alla fine del programma ai danni di Alessandro Basciano. La punizione al concorrente è stata comminata per aver avuto spesso modi troppo duri ai danni di Sophie Codegoni, con il quale si è fidanzato all'interno della Casa. Dopo l'ennesima piazzata di Basciano ai danni della ragazza, la produzione ha deciso di punire il concorrente mandandolo direttamente in nomination. La reazione di Alessandro Basciano è stata forte, tanto da spingere il ragazzo a minacciare l'abbandono. Ma quanto accaduto ha scatenato forti reazioni anche all'esterno, tanto che sono piovute addosso al ragazzo accuse molto forti. La più dura contro Basciano è arrivata da Veronica Satti, ex concorrente del Grande fratello e figlia di Boby Solo.

Veronica Satti ha attaccato frontalmente Alessandro Basciano, rivolgendo al concorrente del Gf vip accuse molto pesanti e personali: " Chi lo conosce qua a Genova, la sua città dove si fa chiamare 'il principe di Marassi', lo sanno tutti quanto è violento e che da ragazzo pestava di botte la fidanzata ". La figlia di Bobby Solo ha anche aggiunto: " Mi potrà anche querelare ma tutti, tutti, qui ti conoscono. Sono accuse pesanti ma sono solo la verità ".

Non sono stati forniti dettagli più precisi da Veronica Satti, che poi ha proseguito nel suo affondo ad Alessandro Basciano: " Gente così dovrebbe fare un bel percorso invece di stare al Gf ad abusare verbalmente delle persone e minacciarle. Ti conosco Alessandro, o meglio ti conosciamo. Ora sono veramente stufa di sapere che c'è questa roba in tv. Basta! ". Le parole dell'ex gieffina non sono ovviamente passate inosservate e, visto che Alessandro Basciano è ancora all'interno della Casa e non può difendersi, a prendere le sue parti è stata sua sorella, che ha minacciato azioni legali ma senza ma senza mai fare il nome della Satti, anche se in tanti hanno pensato si riferisse proprio a lei.