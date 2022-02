Gf, da Delia a Basciano, i vip minacciano l'addio: "Vogliamo uscire"

Nella settimana sanremese, i vipponi reclusi nella casa del Grande fratello vip continuano il loro reality ma decisamente sottotono. Dopo cinque mesi di reclusione, i concorrenti iniziano a dare segni di cedimento e qualcuno ha tentato addirittura di prendere la porta e lasciare. A manifestare segnali di insofferenza all'isolamento forzato del gioco non sono stati gli inquilini entrati a settembre, bensì i personaggi che hanno fatto il loro ingresso nel programma da alcune settimane.

La prima è stata Delia Duran che, dopo avere alimentato nuovamente la telenovela su quanto successo tra lei, Soleil e Alex Belli, ha manifestato l'intenzione di uscire dalla Casa nelle prossime puntate. " Voglio andare via da qui, la mia vita è fuori. Io qui volevo capire soltanto alcune cose…" ha detto la modella venezuelana subito dopo l'ultima diretta del Grande fratello vip, quando Signorini le ha comunicato di essere la prima candidata alla finale. Delia Duran ha fatto capire a Manila, che stava ascoltando il suo sfogo, di essere entrata nella Casa per una sorta di "prova del nove". Per testare, insomma, la solidità del suo rapporto con Alex. Alla fine, però, la Duran sembra avere desistito nell'idea di ritirarsi dal gioco.

Ha provato invece a forzare la porta rossa Alessandro Basciano. Dopo l'ennesimo litigio con Sophie Codegoni, con la quale ha iniziato una relazione sotto l'occhio vigile delle telecamere, l'ex protagonista di Tempation Island è esploso: " Io me ne vado. Prima sono andato alla porta dietro e ho provato ad aprirla per scappare via, ma era chiusa, non mi hanno aperto. Voglio andare da mio figlio". Stanco del continuo tira e molla con Sophie, Basciano si è lasciato andare a un lungo sfogo, mettendo in discussione il percorso fatto fino a ora nella Casa: "Cosa ci faccio qui? Sono diverso da voi, non ho più nulla da dare e desidero uscire ".