Britney Spears si sposa, e arriva... l'ex

Lei è al terzo, lui al primo. Lei è quella strafamosa, lui quello che, beh, ha fatto bingo. E, come a ogni matrimonio da favola che si rispetti, anche a quello fra Britney Spears e Sam Ashgari giovedì sera, puro California style (non proprio a Hollywood, nella Ventura County, appena più a Nord di Los Angeles) c'è stato qualche colpo di scena. C'è stato chi voleva rovinare la festa, come la fata cattiva... In questo caso, il primo dei due ex mariti di lei, Jason Alexander, che è riuscito a introdursi nella proprietà (nessuno ha ancora capito come, ma la polizia indaga) per filmare le nozze su Instagram, al grido di: «Britney Spears mi ha invitato qui. È la mia prima moglie, la mia unica moglie», dice in un video su Instagram. E aggiunge: «Sono qui per intrufolarmi alle nozze». E dire che Britney e Alexander sono stati sposati solo 55 ore, dopo una cerimonia lampo a Las Vegas nel 2004...

Comunque, Alexander è stato arrestato. Con il secondo marito, Kevin Federline, Britney ha avuto due figli, Sean Preston and Jayden James. Ha poi incontrato Ashgari, attore e modello e proprietario di una compagnia di fitness, sul set del video musicale della sua canzone Slumber Party, nel 2016. In mezzo c'è stata la lunga causa per liberarsi della tutela legale del padre; proprio in tribunale, la popstar aveva dichiarato un anno fa: «Vorrei progressivamente andare avanti, riuscire a sposarmi e avere un bambino». In settembre è arrivato l'annuncio del fidanzamento ufficiale, con un diamantone di 4 carati disegnato da Roman Malayev di Forever Diamonds New York. Un figlio è nei progetti della coppia: Britney, che un paio di mesi fa aveva annunciato di essere incinta, lo scorso mese ha svelato di aver perso il bimbo. Ma la famiglia - secondo le dichiarazioni di Sam - punta ad ampliarsi. La festa è stata «abbastanza intima», solo una sessantina di invitati fra cui, pare, Madonna, Paris Hilton, Drew Barrymore, Donatella Versace (che ha disegnato l'abito della sposa) e l'avvocato Mathew Rosengart, l'uomo che ha liberato Britney da una tutela legale durata 13 anni.