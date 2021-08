Brosio brucia di glosia per la baby (ex) fidanzata: "Non si è presentato alla festa"

Alla faccia dei detrattori, alla faccia di chi sostiene (da quasi un anno) che la relazione tra Paolo Brosio e Marialaura De Vitis non fosse vera, l'ex inviato del Tg4 ha il cuore spezzato da quando l'influencer l'ha lasciato. O, almeno, così dice. La bella, e giovane, ex fidanzata di Paolo Brosio, che l'ha aspettato per tutto il tempo che lui è stato prima ricoverato per Covid e poi chiuso nella casa del Grande fratello vip ha ritrovato l'amore con un suo coetaneo e sembra che questo abbia mandato in crisi il giornalista.

Forse Brosio pensava di poter recuperare il rapporto con la De Vitis, forse pensava davvero ci fosse qualcosa da recuperare con lei. Quella relazione è andata avanti per molti mesi tra l'inverno e la primavera e ha resistito stoicamente agli attacchi continui subiti da Topolino e Topolina (così si facevano chiamare in tv) durante le trasmissioni in cui erano ospiti. Paolo Brosio è andato con lei nella sua amata Medjugorje e più di una volta l'ha portata a casa di sua madre a Forte dei Marmi, nonostante la signora Anna non sia mai apparsa particolarmente entusiasta della love story del figlio.

Marialaura in tv ha sempre difeso la purezza del suo amore per Paolo Brosio, nonostante siano sempre stati pochi quelli che hanno creduto ci fosse un reale sentimento. La maggior parte degli spettatori, ma anche degli opinionisti, è sempre stato convinto che la ragazza fosse mossa più da interessi economici e di visibilità piuttosto che dall'amore verso il giornalista. Eppure, le è bastato poco tempo, qualche settimana, per archiviare la relazione con Paolo Brosio per cadere tra le braccia del rapper 21enne Lollo G. La De Vitis, dopo aver trascorso diversi mesi con il giornalista ultrasessantenne, ora si gode l'estate insieme a un suo coetaneo, addirittura più giovane di lei, che di anni ne ha quasi 23.