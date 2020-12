L'audio incastra la fidanzata di Brosio: "Ora sto con lui per forza. Il mio progetto è staccarmi"

C’era grande attesa per quella che potrebbe essere l’ultima puntata di una telenovela che vede come protagonisti Paolo Brosio, la sua fidanzata Maria Laura De Vitis e un terzo “incomodo”, l’imprenditore Diego Granese. Diego aveva dichiarato di essere in possesso di un audio che dimostrerebbe che l’amore di Maria Laura nei confronti di Brosio sia soltanto per interesse e per avere visibilità. Dopo intere settimane passate a rimpallarsi accuse, baci rubati da paparazzi, questa sera esce finalmente la verità. Non soltanto Maria Laura si è sottoposta alla macchina della verità dell'Alabama, ma è stato svelato anche il contenuto di questo audio.

Purtroppo, però, a dispetto di chi si aspettava una lunga conversazione, il file contiene solo due frasi che Diego e Maria Laura si sono scambiati. “ Dimmi - chiede lui - ti sei improntata sulla fidanzata di Brosio? ” “ Sì a momento il progetto è quello di fare così, per forza. Per poi ovviamente staccarmi da lui ”, risponde lei. Una frase che “inchioda” la fidanzata di Brosio, ma che lui continua a difendere a spada tratta: “ In realtà lei non ha mentito a me ma a lui. Ha detto esattamente le parole che il nostro agente le ha detto di dire. Questo signore ha mentito per il bacio, per le foto e per le sue generalità. Poi un’altra cosa, l’audio è stato registrato illegalmente. In tutte queste occasioni questa persona si è dimostrata inattendibile" .

Nonostante questa appassionata difesa, è difficile credere che quelle parole dette da Maria Laura siano state suggerite da qualcuno solo per scoprire quali fossero le reali intenzioni di Diego. Di questa idea sono anche gli altri opinionisti che non riescono a capire il perché di quella frase dall’inequivocabile contenuto. A decidere tutto però è la macchina della verità che, spiega la d'Urso " ha un’affidabilità del 94% ".

La prima domanda è quella sul fidanzamento di Paolo e Maria Laura e la risposta " sì " risulta vera. La seconda chiede se i due erano fidanzati prima che Paolo entrasse nella casa del Grande Fratello Vip e anche questa risposta, ovvero che si frequentavano, risulta veritiera. “ Maria Laura, è vero che hai baciato Diego Granese?" è la terza domandala. "No". Vero. Ma dopo queste arrivano due "falsi" su domande molto precise: la prima se il progetto della ragazza sia quello di diventare famosa usando Brosio e la seconda, come detto nell’audio, se la sua intenzione sia quella di separarsi da lui.