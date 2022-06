Brutto infortunio per Edoardo Tavassi all'Isola: "Piangeva, si è fatto malissimo"

All'Isola dei famosi la stanchezza inizia a farsi sentire e gli infortuni si moltiplicano. Dopo gli addii di Roger Balduino e Marco Cucolo e i problemici di salute di Nicolas Vaporidis, una nuova tegola si è abbattuta sul reality di Canale 5. Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger hanno abbandonato momentaneamente Playa Ultimo Sfuerzo per ricevere cure mediche.

I due naufraghi si sono infortunati e sono stati costretti a prendersi una pausa dal gioco per farsi visitare dal medico della produzione presente in Honduras. Prima di abbandonare l'isola a bordo di un'imbarcazione, però, i due hanno avuto un'accesa discussione. Mercedesz si è lamentata dello scarso interesse di Edoardo nei suoi confronti dopo il suo infortunio al polso. Il fratello di Guendalina invece si è difeso, sostenendo di averle mostrato tutte le attenzioni del caso. Lo scontro tra i due naufraghi è proseguito poche ore dopo con accuse reciproche. " I dubbi che avevo all'inizio su di te mi sono ritornati. Perché proprio questa settimana dovevo dichiararmi quando ti ho già detto che io ti conoscerei fuori ma non te n’è mai fregato niente?! Sei entrata con l'idea che dovevi provarci con me ", l'ha accusata Tavassi, mentre Mercedesz è scoppiata in lacrime.

La lite è stata interrotta dalla produzione, che ha affidato ai naufraghi una nuova prova per conquistare una generosa porzione di pollo e patate. Ottenuta la ricompensa sulla spiaggia è successo l'impensabile. " Luca stava tornando con il pollo e le patate e Edoardo stava piangendo sul tronco", ha raccontato Estefania, che ha proseguito: "Edoardo ha fatto due passi e è caduto per terra" . Nel daytime sono state trasmesse le immagini di Edoardo e Mercedesz a bordo di un'imbarcazione, che abbandonano l'isola per recarsi in infermeria. Ma cosa sia successo a Tavassi non è chiaro.

Il video pubblicato sulla pagina Instagram del reality non chiarisce la dinamica dell'infortunio, ma secondo molti telespettatori Edoardo si sarebbe ferito con i coralli, tagliandosi il ginocchio durante la prova ricompensa per ottenere il pollo con le patate. Secondo altri utenti della piattaforma social, invece, il fratello di Guendalina si sarebbe procurato una storta camminando sulla sabbia subito dopo la prova. Al momento non è chiaro se il concorrente tornerà in gioco o verrà trattenuto in infermeria.