Bufera su Serena Enardu: "Certe persone andrebbero incendiate"

Nel mirino del web finisce ancora una volta Serena Enardu che, da quando è entrata al Gf Vip, continua a dividere in due il pubblico da casa.

Il suo amore per Pago lascia perplessi e, da quando i due sono stati costretti a confrontarsi in seguito all’ingresso del fratello del cantante nella Casa, il popolo della rete non perde di vista ogni parola della Enardu che, nelle ultime ore, è finita al centro di una bufera per alcune dichiarazioni fatte in confidenza a Clizia Incorvaia.

Il video, riportato sui social, riprende la cagliaritana mentre si lascia scappare delle esternazioni molto forti nei confronti di Pedro Settembre, il cognato. “ Certe persone che arrivano in Casa per dire la loro andrebbero incendiate ”, ha detto Serena, facendo chiaro riferimento a chi, entrando anche solo per qualche minuto al Gf Vip, ha destabilizzato gli equilibri di coppia. È quasi scontato, dunque, che la Enardu parli del fratello di Pago e di questa sua intromissione che non ha fatto altro che destabilizzare un’armonia ritrovata e già molto precaria.

Ma ciò che ha fatto infuriare maggiormente la rete è il termine utilizzato dalla donna: "Andrebbero incendiate". Un inno alla violenza, per molti, che non farebbe altro che mettere in risalto l’animo poco nobile di Serena spingendo, ancor di più, il pubblico da casa e il popolo del web a nutrire astio e antipatia nei suoi confronti.

Il video, postato dalla blogger Deianira Marzano, è stato seguito da un commento di quest’ultima che invita Alfonso Signorini a prendere dei seri provvedimenti nei confronti della Enardu che, con questa ultima affermazione, non avrebbe fatto altro che attestare una sfacciataggine già ampiamente messa in evidenza durante il confronto con il conduttore – prima – e con il suo compagno – dopo - avvenuto durante l'appuntamento in prima serata con il Gf Vip.

Le parole di rabbia, scurrili e poco eleganti usate da Serena durante il litigio in diretta televisiva con Pago hanno scatenato una serie di reazioni da parte dei telespettatori e degli stessi concorrenti del Gf Vip. Patrick Ray Pugliese, infatti, facendo riferimento al modo in cui la concorrente si è rivolta al compagno, ha descritto la donna come “non molto elegante quando parla” per via delle “parolacce, allusioni, frasi crudeli e taglienti” che la renderebbero una vera e propria “buzzurra”.