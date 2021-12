Il buonista Fedez è il re dei social

Federico Lucia, conosciuto come Fedez, è il personaggio più seguito del web. Il marito di Chiara Ferragni è in testa nella classifica generale 2021 con i suoi 18,3 milioni di follower complessivi tra Facebook, Twitter e Instagram. La mappatura dei personaggi famosi dello spettacolo dell'Osservatorio Social Vip della società di consulenza di reputazione digitale Pubblico Delirio.

Certo non stupisce che il marito di Chiara Ferragni abbia conquistato lo scettro. Fedez incarna in sé tutte le caratteristiche del buonista paladino del politicamente corretto ma solo quando questo conviene. Sì, perché è facile trovarlo sui social che sbandiera i colori rainbow e attacca il parlamento italiano per l'ormai affossato ddl Zan. Difficile è trovare suoi post di denuncia contro il giogo delle multinazionali, le stesse che lo pagano per essere loro testimonial. Mica scemo, Fedez. Un tag nelle sue storie e nei suoi social vale centinaia di migliaia di euro, così come l'esibizione di una firma. Potrebbe mai fare il rivoluzionario col pugno chiuso? Ma no, meglio fare il rivoluzionario col Rolex al polso dal sedile di pelle di una Lamborghini. Così c'è decisamente pià gusto.

Fedez segue le mode e si accoda ai temi del momento senza portarne altri nella discussione. Si accoda e acquisisce sempre più engagement: mica gliene si fa una colpa, d'altronde quello per lui è lavoro. Solo che quando si mischiano politica, interessi economici e temi sociali, qualcuno il naso giustamente inizia a storcerlo. Per Fedez i social sono lavoro, quindi lui cerca di trarne il maggior profitto possibile sfruttando il sentimento “buonista” di una buona parte di utenti dei social, che amano sentirsi buoni cavalcando battaglie social dietro lo schermo di un telefono.

Ed ecco che basta un suo tweet per avere migliaia di cuori e di ricondivisioni, che aumentano esponenzialmente la sua visibilità, in un circolo continuo di nuovi follower e nuovi like. Sì, perché non tutti hanno gli strumenti per interpretare certe dinamiche e sul web esiste davvero gente che crede in ciò che dice Fedez, che lo reputa un futuro politico e che lo vorrebbe un giorno in parlamento dove, però, è probabile che lui non arriverà mai. Non per altro, perché probabilmente se si candidasse i voti li prenderebbe pure. È che a fare il politico si impegnano tempo ed energie per una paga che, per quanto alta, non è paragonabile ai suoi attuali introiti. E poi, diciamocelo: è facile pontificare dall'esterno e dire agli altri cosa fare. Più difficile è vesitre i panni di quelli che devono fare.

Inaspettatamente, ma non troppo, alle spalle di Fedez si è piazzato Michele Morrone che grazie a 15,3 milioni follower di cui 3,1 milioni nuovi sale di tre posizioni superando di pochissimo Belen Rodriguez (15,2 milioni). E per altro sui due è impazzato il gossip nelle ultime settimane. Che stia nascendo del tenero? In un toto-coppie, la loro potrebbe benissimo fare concorrenza a quella formata da Chiara Ferragni e Fedez. Ma ci bastano loro, non servono emuli. Alle loro spalle troviamo Laura Pausini (14,8 milioni), stabile in quarta posizione, e il cantante e attore di Violetta e Soy Luna Ruggero Pasquarelli (14,7 milioni), che scende in quinta. Il quartetto composto da Emma Marrone (11,3 milioni), Diletta Leotta (10 milioni), Michelle Hunziker (9,2 milioni) e Alessia Marcuzzi (8,8 milioni) mantiene le posizioni dalla 6 alla 9.Entra in Top 10 al decimo posto Elettra Lamborghini (8,6 milioni) che spedisce così fuori dai dieci Jovanotti (8,4 milioni).