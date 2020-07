Ludovica Valli preoccupa i fan: "Sto male, fisicamente e psicologicamente"

" Vi chiedo di capirmi se ogni tanto scompaio ma sto male ", così Ludovica Valli ha risposto ai fan che, da settimane, la vedevano sempre più assente sui social. L'ex tronista di Uomini e Donne, attraverso un post condiviso su Instagram, ha confessato di vivere un momento difficile dal punto di vista della salute e di essersi sottoposta ad accertamenti medici per capire la natura dei suoi malesseri.

Momento complicato per le sorelle Valli. Da una parte Beatrice Valli, fresca mamma della terza figlia, attaccata dagli haters per la sua forma fisica ancora non perfetta dopo la gravidanza. Dall'altra Ludovica, ex tronista del dating show di Maria De Filippi, che ha svelato di avere alcuni problemi di salute e di doversi prendere una breve pausa dai social per prendersi cura di sé. A preoccupare maggiormente i fan di Ludovica Valli, che oggi conta un seguito di quasi due milioni di seguaci su Instagram, è stato il lungo messaggio scritto dalla bella influencer sulla sua pagina personale.

Nelle scorse ore, infatti, la Valli ha affidato al web un toccante sfogo, nel quale ha spiegato di stare male, sia fisicamente sia psicologicamente, e di attraversare un momento delicato e "tormentato" della sua vita: " Essere positivi non sempre è facile, non sempre è giusto soprattutto quando non si è spontanei. Sto male, fisicamente e psicologicamente, da qualche mese ho un problema di salute che sto cercando di risolvere, facendo analisi costanti ed esami specifici per capire cosa ho e cosa escludere ".