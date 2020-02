Calcutta e Tommaso Paradiso prendono in giro Morgan e Bugo

Oltre ai vincitori e ai vinti, dell'ultima edizione del Festival di Sanremo ci ricorderemo soprattutto della storica squalifica di Morgan e Bugo. La ripicca portata in scena dall'ex Bluvertigo, che in semifinale ha modificato il testo della canzone "Sincero" all'insaputa del collega Bugo, è costata al duo l'eliminazione dalla kermesse canora, ma non dalla scena mediatica. A dieci giorni dalla fine di Sanremo, l'attenzione su di loro e sul loro teatrino è sempre molto alta. Sarà per questo che anche due amatissimi cantautori italiani, Tommaso Paradiso e Calcutta, si sono divertiti a fare la parodia di Morgan e Bugo.

Nelle ultime settimane sono migliaia i meme e le parodie che circolano sul web, realizzate sull'ormai celebre versione modificata di "Sincero", scritta da Morgan per attaccare il collega Bugo. Tra queste c'è anche la recentissima interpretazione fatta da Tommaso Paradiso e dal collega Calcutta, che si sono cimentati nella loro performance canora dal tavolino di una trattoria romana dove si trovavano insieme a cena. Complice qualche bicchiere di buon vino, Paradiso e Calcutta hanno intonato l'ormai celebre versione modificata da Morgan di "Sincero", interpretandola con sentimento e gesti. " La tua ingratitudine, la tua arroganza, Fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa, Certo il disordine è una forma d’arte ", recitano i due cantanti legati da una lunga amicizia, che non hanno mancato di riprendere la loro parodia del brano con il cellulare e postare il tutto sui social network.