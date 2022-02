Come cambiano i palinsesti televisivi con la guerra in Ucraina

I palinsesti televisivi cambiano a causa dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina. La crisi occidentale ha portato alla cancellazione di alcuni programmi e alla messa in onda di edizioni straordinarie. Sin dalle prime ore della mattinata i canali Rai e Mediaset hanno apportato profondi cambiamenti ai palinsesti, puntando l'attenzione sulla crisi Ucraina con speciali di approfondimento.

Una linea, quella dedicata all'informazione, che proseguirà per tutta la giornata con programmi sospesi e trasmissioni speciali. Il pomeriggio di Rai Uno non subirà particolari cambiamenti con la messa in onda di "Oggi è un altro giorno", "Il paradiso delle signore" e "La vita in diretta". Sia Serena Bortone sia Alberto Matano daranno però ampio spazio alle notizie dal fronte. L'intrattenimento sarà invece garantito dai quiz serali "L'eredità" e "I soliti ignoti". Cambiano invece la prima e la seconda serata. Rinviata la messa in onda dei nuovi episodi della serie "Doc - Selle tue mani", che vengono sostituiti con le edizioni straordinarie del Tg1 e di Porta a Porta. Cambiamenti anche su Rai Tre, che nel corso della giornata darà ampio spazio all'informazione con lo speciale Tg3 (fino alle 16.45) e l'approfondimento di "Quante Storie". Invariato, al momento, il palinsesto di Rai Due.

Per quanto riguarda i canali Mediaset, invece, è Rete 4 ad avere rivoluzionato maggiormente il palinsesto con la lunga maratona dello "Speciale Quarta Repubblica" condotto da Nicola Porro dalle 15.30 alle 18.30. Gli sviluppi dell'attacco della Russia in Ucraina saranno seguiti anche dai due programmi in prima e seconda serata della rete: "Stasera Italia" con Barbara Palombelli e "Dritto e Rovescio" con Paolo Del Debbio. Su Canale 5, invece, in prima serata rimane (al momento) confermata la messa in onda del "Grande fratello vip". Nella programmazione pomeridiana però, la crisi Russa - Kiev sarà trattata ampiamente nel programma "Pomeriggio 5".

Su La7 ci si prepara, invece, a una lunga maratona televisiva. A partire dalle ore 17, Enrico Mentana condurrà l'edizione speciale del Tg La7 fino alle ore 21. Poi il testimone sarà passato a Piazza Pulita, che dedicherà ampio spazio alla guerra.

(in aggiornamento)