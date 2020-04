"Il cambio di cognome? Non è un’ offesa". E ora il Principe Harry rassicura la Regina

La famiglia reale inglese deve far fronte a un altro grande problema causato dalla Megxit. Secondo le ultime indiscrezioni che sono trapelate in rete, questa volta è il Principe Harry ad essere finito nel mirino e nel centro delle polemiche. L’ex duca infatti avrebbe deciso di cambiare il suo nome e non usare quello che ha ereditato dalla famiglia. La vicenda sarebbe venuta alla luce nel momento in cui Harry avrebbe firmato alcuni documenti di una nuova azienda turistica sostenibile, chiamata Travelyst. Nella registrazione, il marito di Meghan ha usato il nome Harry Mountbatten-Windsor, invece che identificarsi come Prince Henry Charles Albert David Duke of Sussex.

E come è stato riportato da US Weekly, la vicenda pare che sia arrivata fino in Inghilterra e la Regina Elisabetta si sarebbe indignata per la scelta del nipote. Fonti di palazzo infatti hanno confermato che la sovrana sarebbe "offesa" e che Harry, di conseguenza, avrebbe gettato fango su tutta la famiglia reale. Ma come tutti sappiamo, il principe non avrebbe voluto offendere nessuno. Ora che è libero dalle regole della corona, l’ex duca di Sussex vuole essere visto come Harry, un uomo qualunque e che si occupa di beneficenza. Per questo motivo e per evitare che attorno a questo piccolo malinteso scoppiasse un altro caso diplomatico, il principe si sarebbe messe in contatto con Elisabetta per spiegare il motivo della sua scelta.

"Avrebbe rassicurato la Regina confermando che cambiare il nome e abbandonare la famiglia non è stata una decisione facile – rivela la fonte anonima -. Il Principe non ha voluto offendere nessuno. Ha affermato che lui vuole essere conosciuto solo come Harry. Non c’è niente altro da aggiungere". Quanto dichiarato, se risultasse a verità, andrebbe a confermare un altro dettaglio della Mgext che da sempre è stato al vaglio degli esperti. Con l’intenzione di rinunciare al suo cognome, il principe Harry ha sottolineato il fatto che da tempo stavo inseguendo il sogno di una vita lontano da Londra e dalla corte. In questo frangente però, anche se la Regina avrebbe tirato un sospiro di sollievo, sarebbe comunque molto preoccupata. "Il principe resta molto legato alla famiglia – continua la gola profonda -. È strano che abbia deciso di tagliare i ponti in questo modo". E sulla questione spunta, di nuovo, il nome di Meghan Markle. Se così fosse, l’ex duchessa avrebbe spinto Harry a compiere questo passo solo per il suo tornaconto personale.