E ora il Principe Harry rinnega anche il suo cognome

Nuovi e incredibili dettagli si aggiungono al tormentato divorzio dalla corona inglese da parte del Principe Harry e di Meghan Markle. Alcune indiscrezioni trapelate sul Daily Mail fanno credere che, nonostante tutto, l’ex duca di Sussex pare che sia intenzionato a chiudere i ponti con la sua famiglia. Come riportano le fonti non ancora ufficiali, Harry ora che è libero dal giogo della royal family, è deciso a lasciarsi tutto alle spalle e a perdere persino il suo cognome. Ma andiamo con ordine.

La Megxit di fatto ha cambiato gli assetti della famiglia Windsor, ha scosso nel profondo le tradizioni e gli ideali inglesi. Eppure, da quel che sembra, dopo un periodo di transizione, la situazione pare che sia tornata alla normalità. Certo ci sono ancora dissidi tra il Principe Harry e William, ci sono ancora dei lunghi silenzi fra Kate e Meghan, ma la distanza sta aiutando molto a mantenere un certo distacco da tutti i problemi scaturiti negli ultimi mesi. Ora però, secondo quanto è stato riportato dal tabloid inglese, Harry avrebbe tutta l’intenzione di sbarazzarsi del nome di famiglia, Moutbatten-Windsor, per staccarsi definitivamente dalla sua ingombrante dinastia. La scelta sarebbe stata presa di suo pugno e non avrebbe avuto nessun tipo di interferenza da parte di Meghan. Lo scoop è trapelato da alcuni documenti che sono stati firmati dall’ex duca. Come tutti ben sappiamo, sia Harry che Meghan stanno vagliando diversi progetti lavorativi, e in un documento firmato dal Principe per un’iniziativa legata al turismo ecosostenibile, il marito della Markle si è firmato semplicemente come Prince Henry Charlres Albert David, Duke of Sussex.

Nel modulo di iscrizione non apparirebbe il cognome che la Regina Elisabetta gli avrebbe riservato per diritto di nascita, ma solo dei titoli reali che non sono legati al suo retaggio familiare. Come a simboleggiare il fatto che Harry si sente ancora un principe ma non un membro di una famiglia reale. Un duro colpo al complicato rapporto che l’ex duca sta vivendo in questo momento con la sovrana e il fratello. Ovviamente ciò che è stato pubblicato dal tabloid deve essere ancora confermato da fonti ufficiali, ma il dado è tratto ormai. I più attenti fanno notare un dettaglio. Non è la prima volta che il Principe rinnega il suo cognome. Già durante i suoi ultimi impegni di corte, prima della Megxit, il duca si faceva chiamare semplicemente Harry, per sottolineare la sua estraneità alla famiglia reale.