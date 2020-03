Camila Giorgi manda in tilt i suoi follower

Camila Giorgi è attualmente la numero due al mondo delle tenniste italiane nella classifica WTA. La 28enne di Macerata occupa oggi il 94esimo posto dietro alla collega Jasmine Paolini che è 93esima ma il suo best ranking in carriera è stata la 26esima posizione raggiunta nell'ottobre del 2018. La Giorgi in carriera ha vinto due soli titoli: nel giugno del 2015 nel torneo olandese di Rosmaelen, sull'erba, battendo in finale per due set a zero la svizzera Belinda Bencic e nell'ottobre del 2018, mese e anno del suo miglior ranking, battendo nella finale di Linz, in Austria, dove ha avuto la meglio per due set a zero contro la russa Ekaterina Alexandrova.

Camila, però, ha anche perso sei finali, tutte sul cemento e contro avversarie abbordabili nella maggior parte dei casi: gli ultimi due tornei persi sono datati 2019, entrambi nel mese di agosto, al Citi Open e Bronx Open, dove ha perso contro la statunitense Jessica Pegula e contro la polacca Magda Linette. Per quanto riguarda il Grande Slam invece il miglior risultato ottenuto è stato il quarto di finale ottenuto a Wimbledon nel 2018, suo torneo preferito, mentre negli altri tornei ha ottenuto gli ottavi di finale nel 2013 agli Us Open e il terzo turno sia al Roland Garros nel 2018 che agli Australian Open in tre occasioni, 2015, 2019 e 2020.

La Giorgi resta ancora la punta di diamante del tennis e quest'anno vuole tentare di mettere in bacheca qualche altro titolo. La forza di Camila è la sua famiglia con il papà Sergio suo allenatore e punto di riferimento, di origini argentine, e la mamma Claudia Fullone famosa fashion designer. La 28enne italiana ha anche due fratelli Leandro e Amadeus e una sorella, Antonella e in passato ha avuto una relazione con un collega l'ex promesse del tennis azzurro italiano Giacomo Miccini con la loro relazione che dovrebbe essere terminato nel 2017.

La Giorgi però non è solo concentrata sul tennis dato che nel tempo libero ama dilettarsi con i social network dove su Instagram vanta oltre 250.000 follower che non perdono tempo per commentare le sue tanto foto sexy che la ritraggono durante le partite di tennis e durante la sua vita quotidiana. L'ultimo post in palestra durante gli allenamenti hanno scatenato le fantasie dei suoi tanti seguaci hanno apprezzato il suo allenamento "hot" con oltre 33000 like e 600 commenti



