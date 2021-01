Can Yaman sbarca in prima serata su Canale 5

Questa settimana l’attore turco Can Yaman sta “sbarcando” ovunque. Cominciamo con il dire che questa sera, dopo tante peripezie e spostamenti di orario, “Daydreamer”, il Dizi turco che ha macinato come noccioline ogni record d’ascolto, sbarca in prima serata su Canale 5. Meritatissima, visto lo share, anche la nota del Tg5 che ha esaltato la messa in onda e le doti di Can, creando un po’ di malumore tra le fan di Sanem, (l’altra protagonista del Dizi insieme a Yaman) l’attrice Demet Ozmedir, che hanno visto la loro “queen” messa da parte a favore dell’attore turco.

Ma oltre che nella prima serata della rete ammiraglia Mediaset, Can Yaman è sbarcato soprattutto a Roma, dove rimarrà, da ultime notizie, fino al 12 gennaio. Un avvenimento molto importante che getta le basi per una nuova svolta lavorativa dell’attore che per il momento ha preso le distanze dalla Turchia, patria che ama molto, ma che lavorativamente non lo ha certo aiutato. L’Italia invece da tempo gli ha aperto le porte.

A cominciare dal super spot che sta attualmente girando nella Capitale, diretto da Ferzan Ozpetek, il grande regista turco da sempre molto vicino a Yaman che per primo lo ha sostenuto anche quando in patria la stampa lo attaccava. Al suo fianco anche Claudia Gerini da anni volto del brand di pasta che affiancherà l’attore nello spot che sarà diviso in più parti.

A Roma ormai da due giorni è fermento totale, anche se rispetto al suo arrivo precedente, la presenza di Ferzan ha dato un tocco di grande professionalità all’evento. Ieri c’è stato un incontro con il produttore Luca Bernabei, con cui ha firmato un contratto per la Lux Vide per girare la serie Sandokan le cui riprese inizieranno ad ottobre a Formello, una località vicino Roma, per poi proseguire in giro per il mondo. Stamattina le riprese sono continuate nel ristorante dell’hotel questo perché lo scopo dello spot era anche quello di poter dare supporto all’industria della ristorazione devastata dal Covid. Sono quindi proseguite per tutto il giorno, mentre sotto all’hotel la folla ha continuato ad aumentare creando molta preoccupazione.

Domani invece, meteo permettendo, la troupe si sposterà in esterna e c’è da aspettarsi molto movimento e magari anche qualche fuori programma come successo a Tom Cruise durante le riprese di Mission Impossible girato al Colosseo. Insomma un’agenda molto nutrita per l’attore che avrà anche qualche incontro a sorpresa. Si racconta, infatti, che siano anche stati trovati degli escamotage da parte di alcune fan molto ben informate, per incontrarlo prenotando aperitivi e brunch all’interno dell’hotel nella speranza di una visita dell’attore.