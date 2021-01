Can Yaman e Claudia Gerini sbarcano in tv (insieme)

C’è grande fermento da quando si è sparsa la notizia che Can Yaman sarà a Roma dal 5 gennaio per girare lo spot di un noto marchio di pasta. Con l’andare dei giorni però, si aggiungono particolari a quello, che in questo momento di covid sembra essere il primo grande evento del 2021. Intanto è stata data la conferma dell’altra protagonista dello spot, l’attrice Claudia Gerini volto del marchio ormai da anni. Lui è uno dei volti più amati sia in Italia che all’estero, protagonista del dizi in onda su Canale 5 Daydreamer che ha ottenuto un successo strepitoso.

Una coppia vincente se a questa si aggiunge la regia di Ferzan Ozpeteck il regista scrittore di tanti capolavori fortemente caldeggiato dai milioni di fans dell’attore che da tempo speravano in un rapporto lavorativo tra i due. Da quanto si apprende durante la settimana di lavorazione verranno girati quattro spot diversi sia per la tv che per i social dove ovviamente il filo conduttore sarà la pasta.

Uno di questi verrà girato in un ristorante per sensibilizzare sul problema della ristorazione, uno dei settori, oltre a quello dello spettacolo, fortemente danneggiato dall’epidemia di Covid. Da più parti, come nel precedente arrivo dell’attore, si moltiplicano gli appelli alle fan di rimanere a casa e supportare Yaman solo tramite social.

Questo perché gli enormi assembramenti che si erano formati davanti all’albergo dell’attore nella sua ultima visita romana avevano necessitato l’intervento della polizia per evitare problemi di contagi. Il set, quindi, sarà blindato e inaccessibile se non agli addetti ai lavori proprio per garantire la massima sicurezza nelle riprese.

Claudia Gerini, una delle nostre attrici italiane più amate, girerà per la prima volta con Can Yaman, ma anche con Ferzan Ozpetek regista che ama moltissimo e di cui ha più volte espresso il desiderio di lavorare. Un cast di numeri uno che non potrà che produrre un piccolo capolavoro.

Per Can Yaman, inoltre, l’Italia in questo anno appena iniziato sarà una costante visto che da ottobre comincerà a girare Sandokan una serie tv prodotta dalla Lux Vide che lo vedrà protagonista nei panni della famosa Tigre di Mompracem interpretata anni fa da Kabir Bedi. Con lui, nei panni di Yanez, un altro attore molto amato: Luca Argentero. Confermato l’inizio delle riprese a Formello una località vicino roma che proseguiranno poi all’estero.