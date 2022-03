"Caos Eurovision", cosa sta succedendo tra i conduttori?

Mancano poco meno di due mesi all'Eurovision di Torino e le voci su presunti problemi tecnici e malumori tra i conduttori iniziano a circolare con insistenza. A dare risalto a ciò che starebbe succedendo in questa ultima fase organizzativa dell'evento musicale europeo più atteso dell'anno è Dagospia, che ha parlato di "caos".

Secondo il sito di Roberto D'Agostino, l'organizzazione della kermesse starebbe mettendo a dura prova i nervi dei dirigenti Rai e degli organizzatori, che da mesi lavorano al progetto. "Riunioni su riunioni, richieste su richieste. Un po' manca l'esperienza, un po' bisogna fare i conti con i problemi organizzativi" . A complicare il tutto ci sarebbero i tre conduttori dello show - Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika - ognuno con le proprie richieste e ognuno pronto a prendersi la scena sul palco.

Un esempio? Dagospia riporta che Laura Pausini, artista amata e apprezzata in tutto il mondo, avrebbe avanzato alcune richiesto legate allo show: "Gira voce che avrebbe chiesto ben dodici cambi di abito e la possibilità di esibirsi poco prima della proclamazione del vincitore". Per contro, Alessandro Cattelan - forte della pluriennale esperienza alla conduzione di X-Factor - non vorrebbe finire con il ricoprire un ruolo da gregario: " I timori di Cattelan (e del suo gruppo di lavoro) di rischiare l'effetto valletto dal punto di visto mediatico, al fianco di chi è abituata a prendersi tutta la scena ".