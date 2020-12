Caos al Gf, Sonia Lorenzini ora rischia l'espulsione: le frasi choc contro Rosalinda

Non c'è pace quest'anno al Grande Fratello. I nuovi ingressi nel reality dei vip continuano a essere al centro dell'attenzione per possibili espulsioni e stavolta a pagare a caro prezzo le loro esternazioni potrebbero essere Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini. Le due hanno fatto il loro ingresso al Gf Vip meno di due settimane fa insieme a Filippo Nardi, già squalificato per alcune sue frasi ritenute sessiste. Le due donne sono entrate nella Casa particolarmente agguerrite e hanno individuato subito le loro "vittime", ossia le persone contro cui schierarsi per creare dinamiche e, quindi, emergere e farsi notare dal pubblico a casa.

Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne, ha varcato la porta rossa nelle vesti di antagonista di Tommaso Zorzi a causa di alcuni screzi avuti all'interno ma il rapporto tra i due ha subito trovato un equilibrio, anche se apparente. La Lorenzini nella Casa si è avvicinata subito a Dayane Mello, che ha un rapporto "particolare" con Rosalinda Cannavò. Le due sembrano essere molto più che amiche e la vicinanza della brasiliana con l'ex tronista ha fatto ingelosire l'attrice. Inoltre, Rosalinda e Sonia hanno un passato comune con Mario Ermito, entrato pochi giorni fa nella Casa del Gf Vip. Il modello pare che per un periodo abbia sentito sia l'una che l'altra in contemporanea e questo sarebbe il motivo della nomination dell'attrice all'ex tronista. La Lorenzini alla fine della puntata ha dato in escandescenze contro Rosalinda, con la quale sembrava aver comunque trovato un'intesa prima della nomination.