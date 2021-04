Toscani ama insultare le donne: "Sembrate barbie e non lo siete"

Oliviero Toscani non perde occasione per dire la sua, quasi sempre offendendo. L'elenco dei politici e dei personaggi che ha preso di mira nel tempo è lungo e oggi alla lista si aggiungono non una ma ben tre donne: Barbara d'Urso, Barbara Palombelli e la stessa conduttrice che lo ha invitato nella sua trasmissione, Adriana Volpe.

Il fotografo milanese è stato ospite dell'ultima puntata di Ogni Mattina, il programma condotto dalla Volpe su Tv8. Uno spazio dove parlare di arte, fotografia e bellezza. Ma anche di "ritocchini" e social network, luogo virtuale dove la bellezza è spesso frutto di filtri e stratagemmi. Un terreno di discussione insidioso, che avrebbe dovuto essere affrontato con delicatezza e che invece Oliviero Toscani ha sfruttato per puntare il dito ed offendere le donne.

" I parametri di ciò che è bello e ciò che non lo è chi li detta? ", ha domandato Adriana Volpe all'ospite, scatenando la replica di Oliviero Toscani: " Sentite voi in televisione siete delle barbie doll. Voi avete deciso che la bellezza è essere una barbie e io credo che sia una cosa che forse ha fatto il suo tempo ". Una risposta che ha fatto scendere il gelo in studio e lasciato la conduttrice disorientata per alcuni istanti prima di replicare: " Non tutte sono delle Barbie ".

Barbara d'Urso con le luci diventa una caramella da leccare

Non contento il fotografo - tornato in studio dopo una pausa dovuta alla scarsa qualità del collegamento esterno - ha proseguito, mettendo nel mirino altri due volti noti del piccolo schermo:. Le due conduttrici sono state accusate da Toscani di abusare delle luci in studio per nascondere i difetti e le imperfezioni. E come spesso è accaduto in passato è caduto nel volgare, definendo la d'Urso una sorta di bonbon: "". Un paragone di cattivo gusto non solo nei confronti della conduttrice, ma anche di tutte quelle donne che non devono certo giustificare il motivo di voler apparire al meglio.