Carlo e Camilla festeggiano con una foto informale l'anniversario di nozze

Il 9 aprile 2005 il principe Carlo e Camilla Parker Bowles si univano in matrimonio dopo una relazione travagliata. Alle nozze civili, celebrate nel municipio di Guidhall, assistettero solo pochi intimi (28) ma non la regina Elisabetta che, pur acconsentendo all'unione, non ritenne opportuno presenziare al "sì" (ma prese parte al ricevimento). A quindici anni da quel giorno Carlo e Camilla festeggiano le nozze di cristallo in un clima surreale, circondati da una pandemia mondiale che ha rischiato di separarli per sempre. Nonostante il Coronavirus, però, i duchi hanno scelto di ricordare la loro unione con una foto anticonvenzionale e intima, pubblicata alla vigilia dell'anniversario sul loro profilo Instagram ufficiale.



Fino a pochi giorni fa non era certo che il principe Carlo e sua moglie Camilla avrebbero potuto festeggiare insieme il loro 15esimo anniversario di matrimonio. Carlo era risultato positivo al Covid-19 e questo lo aveva costretto all'isolamento nella sua tenuta scozzese. Camilla, per contro, si era messa in quarantena preventiva per scongiurare l'insorgere del contagio. Le condizioni di salute dell'erede al trono, però, non sono mai apparse serie e pochi giorni fa, dichiarato guarito dal coronavirus, ha potuto ricongiungersi con la consorte. Quando il destino sembrava pronto a beffarli nel loro giorno di nozze, Carlo e Camilla si sono invece mostrati (sui social network) vicini e sorridenti in una foto informale e carica di significato.



Sull'account Instagram della coppia reale è stato pubblicato uno scatto bucolico, che immortala Carlo e Camilla nel loggiato della tenuta di Birkhall, la tenuta in Scozia che sin dai tempi della loro relazione clandestina è sempre stato il loro nido d'amore. Il principe e la duchessa appaiono sorridenti l'uno accanto all'altra in abiti informali (lei in jeans e maglioncino, lui in pantaloni di velluto verdi e camicia) come una coppia normale. Con loro, stretti tra le braccia, i due cani della Duchessa, Beth e Bluebell, due Jack Russell adottati da un rifugio londinese anni fa. Un low profile, insomma, tanto caro in questo momento di incertezza ed emergenza mondiale.