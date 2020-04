Il principe Carlo sconfigge il coronavirus e festeggia il 15esimo anniversario di nozze

Finita la quarantena, per il principe Carlo d’Inghilterra è tempo di ricongiungimenti: per settimane è stato tenuto separato dalla sua amata moglie, Camilla, negativa al coronavirus. La coppia è rimasta in isolamento precauzionale nel palazzo scozzese, Birkhall, senza potersi incontrare. Novelli Piramo e Tisbe, per loro il destino ha pensato un finale diverso: la guarigione di Carlo è giunta repentina, in tempo per festeggiare il loro 15esimo anniversario di matrimonio, come ha ricordato il magazine Hello!.

Il 9 aprile del 2005, la coppia ha pronunciato il fatidico "sì" con una cerimonia intima e di basso profilo, dopo un amore travagliato e molto chiacchierato. Il principe Carlo e Camilla si conobbero nella seconda metà del 1971 a una partita di polo. I due ragazzi, all’epoca poco più che ventenni, erano soliti frequentare gli stessi posti e ben presto nacque l’amore. Da subito la relazione fu contrastata dalla famiglia di lui che riteneva Camilla Shand, questo il suo nome da nubile, " non sposabile " a causa dei suoi amori precedenti. Ma nessuno fu come quello per il principe Carlo e nonostante la distanza e i loro rispettivi matrimoni, con l’ufficiale Andrew Parker Bowles e Diana Spencer, i due non smisero mai di amarsi. Cercarono di rimanere il più possibile nell’ombra, ma nel Regno Unito tutti sapevano, compresa Diana, ossessionata dalla presenza costante di questa " terza persona " nel suo matrimonio. Quando nel 1993, i giornali britannici, come il Today e il Mirror, pubblicarono una conversazione intima della coppia, l’intrigo fu chiaro a tutti. Meno che alla Regina Elisabetta II, che a fatica ha accettato la presenza di Camilla Parker Bowles in famiglia, anche dopo la morte di Lady Diana nel 1997.

Nel 2005 il principe Carlo e Camilla poterono coronare il loro sogno d’amore, presso la Windsor Guildhall. L’erede al trono indossava un abito formale da mattina, Camilla un vestito di chiffon color crema dello stilista Robinson Valentine, un cappottino celeste con decorazioni in oro, e un vistoso copricapo a piume di Philip Treacy, l’unico tocco "appariscente" di questa unione. In quella occasione Elisabetta si limitò a dire: " Mio figlio ha al suo fianco la donna che ama" .

Dopo le nozze, la coppia di neo-sposini si andò a rifugiare a Birkhall, per trascorrere la luna di miele lontano dalle malelingue. Ora, a distanza di anni, potranno rivivere quel momento, tenendo il loro nuovo nemico, il coronavirus, fuori dalla porta.