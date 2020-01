Carlo e la Regina, incontro d'urgenza per gestire lo scandalo di Andrea

Vertice reale d’urgenza a Sandringham: la Regina Elisabetta II e il Principe Carlo si sono incontrati per discutere il da farsi in relazione al Principe Andrea.

Come riporta il Sun, la sovrana e il suo successore si sono incontrati nel luogo tradizionale in cui la Royal Family si vede per risolvere le questioni spinose. Stavolta, al centro della discussione c’è stato Andrea - che da tempo è oggetto di supposizioni e presunte indiscrezioni relative ai suoi rapporti con Jeffrey Epstein. L’imprenditore statunitense si è suicidato in carcere lo scorso agosto: l’uomo era stato incarcerato con le accuse di abusi sessuali e prostituzione minorile.

La presunta amicizia tra Andrea e Epstein è da tempo sotto i riflettori - da quando quest’estate è emersa la presunta indiscrezione secondo cui il duca di York avrebbe incontrato una schiava sessuale. Stando a una fonte anonima, la Regina e Carlo hanno sperato che Andrea potesse essere riabilitato agli occhi dell’opinione pubblica, ma questo non è avvenuto. Tanto più che ieri molte testate hanno affermato che l’Fbi avrebbe cercato di interrogare il Principe senza ricevere collaborazione.

Il duca di York ha negato di aver avuto contatti con l’Fbi e si è detto sconcertato da simili affermazioni. Una fonte a lui vicina ha spiegato che il duca è arrabbiato per il modo in cui viene dipinto e che, se l’Fbi l’avesse contattato, sarebbe stato più che felice di cooperare. La polizia federale statunitense ha una testimonianza secondo cui Andrea avrebbe ballato con Virginia Roberts Giuffre - una delle presunte schiave sessuali, del cui traffico era accusato Epstein - nel nightclub Tramp di Londra nel 2001. La donna, che all’epoca aveva 17 anni, ha affermato di aver dormito con Andrea quella notte.

Alcuni mesi dopo il suicidio di Epstein, Andrea si è ritirato dagli impegni pubblici: Elisabetta ne ha dato annuncio ufficiale attraverso l’ufficio stampa di Buckingham Palace. Solo di recente Andrea è stato rivisto in pubblico accanto alla madre, durante una funzione religiosa.

È stato detto che nel ritiro del duca dalla vita pubblica sia pesato molto il giudizio di Carlo, sempre più lanciato ad assumere la Corona dopo la morte della madre, o comunque molte delle sue funzioni dopo che Elisabetta compirà 95 anni. Il modo in cui i due gestiranno la questione che ha colpito Andrea - ragione di imbarazzo e scandalo - sarà fondamentale per il futuro della Royal Family.

