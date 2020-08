Carlos Corona compie 18 anni. Una festa senza papà Fabrizio

“ I maestri e i genitori esistono per essere un giorno abbandonati… ”. Campeggia questa frase su una delle stories di Nina Moric, che ora ha un figlio maggiorenne, Carlos Maria avuto da Fabrizio Corona, e che ha compiuto 18 anni l'8 agosto.

Una data importante che segna l’indipendenza e la presa di responsabilità nei confronti della vita di ogni persona e che Carlos sembra aver preso molto seriamente visto che le sue parole, anche criticate dal web sono state: “Ragiono già da imprenditore” viso che ha fondato una piccola azienda che produce capi di abbigliamento che portano il suo nome: "CMC"

Un compleanno importante trascorso con le persone a cui è più legato, la madre Nina Moric e il papà Fabrizio Corona con cui da qualche anno a questa parte è davvero inseparabile. A dimostrazione di questo, Carlos ha postato sulla sua pagina Instagram una foto che lo ritrae seduto su un divano insieme al padre e alla madre. “ La mia splendida famiglia riunita, il regalo più bello per i miei 18 anni ”, ha scritto sotto lo scatto a dimostrazione che dopo tanti anni ora finalmente i due si sono riuniti e vivono serenamente.

Nell’immagine Nina Moric tiene in braccio un neonato, cosa che ha incuriosito molto i follower, ma si tratta del figlio di Nathan, il personal trainer di famiglia che era presente alla piccola festa. Anche Fabrizio Corona, che ha ripostato la foto ha lasciato una frase per il figlio: “ Amore, per i tuoi 18 anni solo amore. Tanto amore per te da noi. Anche se sei diventato grande rimani il nostro cucciolo ”. Alla festa era presente anche nonna Gabriella, madre di Fabrizio, con cui l’intera famiglia ha ormai riallacciato buoni rapporti dopo un periodo tumultuoso dovuto anche ai problemi di giustizia di Fabrizio.

Dopo le celebrazioni in famiglia, c’è stata anche una grande festa ad Avigliana (Torino) al "Favola Beach club", dove hanno partecipato amici e parenti. Unico assente papà Fabrizio Corona, che non ha avuto il permesso dei giudici di partecipare: “ Non parteciperò fisicamente, io rispetto le regole. Ma festeggeremo lo stesso ” aveva detto.