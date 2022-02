Carolyn Smith svela: "Per un'infezione al fegato ho sospeso la chemioterapia"

Prosegue, non senza difficoltà, la lotta di Carolyn Smith contro il tumore al seno. Dal 2015 la popolare giudice di Ballando con le stelle combatte la sua guerra personale contro il male che l'ha colpita all'improvviso sette anni fa. Una malattia che oggi torna a fare paura per colpa di un imprevisto, che l'ha costretta a sospendere la chemioterapia.

Ospite della puntata domenicale di Verissimo, Carolyn Smith ha parlato della battuta d'arresto che il suo lungo e difficile percorso verso la guarigione ha subìto nelle ultime settimane. " Non ho ancora finito il mio percorso. In questo momento ho sospeso la chemioterapia perché ho un’infezione al fegato che non mi permette di proseguire con le cure ", ha raccontato la coreografa scozzese nel salotto televisivo di Silvia Toffanin.

La Smith non ha mai smesso di lottare per la sua salute, ma se all'inizio la spinta a vincere sul male era fortissima, oggi la coreografa ammette di essere più debole anche se sempre concentrata sull'obiettivo della guarigione: " All'inizio era più facile, ma andando avanti mi sento più fragile". Secondo quanto riferitole dai medici, lo stop della chemioterapia potrebbe fare ritornare il tumore e le percentuali la preoccupano. "I prossimi controlli che farò mi agitano per via della sospensione della chemioterapia i medici mi hanno detto che senza questa c'è il 65% di probabilità che l'intruso torni ", ha ammesso lei nell'intervista.

L'ultima importante tappa del suo percorso cominciato nel 2015 risale a tre anni fa, nel 2019, quando Carolyn Smith si sottopose a un delicato intervento chirurgico per rimuovere, per la seconda volta, il tumore al seno. " L'esame istologico ha rilevato che ci sono ancora cellule tumorali attive. Un pugno allo stomaco ", aveva svelato lei sui social network, dove condivide spesso la sua vita con i follower. La cura chemioterapica si era resa così necessaria per scacciare il mostro, ma la pandemia - scoppiata pochi mesi dopo - non aveva agevolato la sua battaglia.